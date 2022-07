Britse Grand Prix: Sainz pakt eerste overwinning, pech voor Verstappen

Max Verstappen eindigde in de Grote Prijs van Groot-Brittannië op een voor hem teleurstellende zevende plaats. De regerend wereldkampioen kon in de race op het circuit van Silverstone niet voluit gaan wegens schade aan zijn Red Bull. De zege was voor Carlos Sainz, die in zijn 150e race zijn eerste overwinning in de Formule 1 boekte.

Sainz troefde in een hectische slotfase na een safety car onder anderen teamgenoot Charles Leclerc af die, met nog tien ronden te gaan op zijn oude harde banden, de koppositie moest afstaan en als vierde finishte. De Mexicaan Sergio Pérez van Red Bull reed naar de tweede plaats, waarmee hij de schade voor Red Bull in het constructeurskampioenschap beperkt. Lewis Hamilton eindigde voor zijn thuispubliek als derde in zijn Mercedes. Hamilton moest nog wel behoorlijk zijn best doen om voorbij te komen aan Leclerc, want de Monegask was niet bereid om zijn podiumplaats zomaar op te geven.

De race op Silverstone begon met een zware crash vlak na de start, waarbij vijf auto's waren betrokken. De Chinese coureur Zhou Guanyu maakte de grootste klapper; hij schoof ondersteboven in zijn Alfa Romeo van de baan af en ramde met hoge snelheid de bandenstapel en de hekken. Hij bleef wonderbaarlijk genoeg ongedeerd. De crash leidde tot een oponthoud van bijna een uur en een herstart. Waar Verstappen bij de eerste start goed weg was, viel dat de tweede keer tegen en nam Sainz direct de leiding.

Ook voor het team van Haas was het een goede dag. Mick Schumacher vocht op het einde zelfs nog even met Verstappen, maar de Duitser was niet bereid om zijn eerste kans op punten te riskeren met een gewaagde inhaalactie. Verder eindigden ook Fernando Alonso, Lando Norris en Sebastian Vettel in de punten.

Uitslag Britse Grand Prix