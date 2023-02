Einde verhaal voor GTI Treffen Wörthersee

Al sinds 1982 is er ieder jaar een samenkomst van Volkswagen GTI-rijders in Reifnitz aan de Wörthersee in Oostenrijk. Een evenement dat klein begon, maar uitgroeide tot een begrip waaraan zelfs Volkswagen zelf ging meewerken. Waar het begon met Golfjes GTI, is er al jaren veel meer te zien uit de Volkswagen-koker en vaak neemt het merk zelf ook iets speciaal mee. Zo toonde het er in 2015 een krankzinnig sterke T1, in 2018 ging het doek er van de Golf GTI TCR en ook zustermerken Audi en Skoda kozen de GTI Treffen regelmatig als podium voor nieuwe creaties. Het is zo'n populair feestje geworden dat er uiteindelijk een maximumaantal van 5.000 auto's werd toegestaan in het stadje, al was niet te voorkomen dat er meestal ruim 100.000 mensen op af kwamen.

Nu is het genoeg geweest, vindt de gemeente Maria Wörth. Het legt het evenement aan banden, zo is te lezen op de website van de GTI Treffen. De gemeente noemt dat 'talrijke neveneffecten' van het evenement de kritiek erop binnen de gemeente hebben aangewakkerd de afgelopen jaren. Ook zegt de gemeente dat het evenement niet meer past binnen de 'verantwoordelijkheid voor behoud van ecosystemen' en in het licht van 'effecten van klimaatverandering'. Wat verder meespeelt, is dat de gemeente 'duurzame woningen' ontwikkelt in Reifnitz, mogelijk wil Maria Wörth die niet aanbieden met de kanttekening dat er om de hoek ieder jaar een aantal dagen een verzameling auto's staat te roffelen.

Het lijkt er wel op dat de gemeente open staat voor een andersoortig evenement in de toekomst, maar dikke kans dat er dan alleen elektrische auto's mogen komen. "We blijven in gesprek met de mobiliteitsindustrie, die net als wij als gemeenschap rekening moet houden met de ingrijpende verandering richting ecologie en duurzaamheid."

Overigens werd de GTI Treffen in 2019 voor het laatst grootschalig gehouden, daarna gooide corona roet in het eten. Dit jaar had het weer moeten plaatsvinden, maar zover komt het niet meer.

In 2012 nam AutoWeek een kijkje bij de GTI Treffen: