Ram doet weinig liever dan dikke achtcilinders in zijn pick-ups lepelen. Daarmee gaat het nu extra ver. Het presenteert beresterke Rumble Bee-versies van de Ram 1500. De heftigste daarvan heeft een knotsgekke Hellcat-V8 met bijna 800 pk.

Een Ram 1500 is in Nederland nooit een subtiele verschijning. De pick-up is daarbij ook zelden tot nooit bescheiden gemotoriseerd. In thuisland Verenigde Staten komt Ram nu met een reeks sportieve versies van de Ram 1500: de Rumble Bees. De minst potente daarvan is al 400 pk sterk. Dat is de versie die simpelweg Ram 1500 Rumble Bee heet. Onder de kap ligt een 5,7-liter grote Hemi V8 die 555 Nm via een achttraps automaat over alle vier de wielen verdeelt. Het kan nog veel gekker.

Hoger op het menu staat de Ram 1500 Rumble Bee 392 die er met en zonder Track Pack is. 392 staat voor de cilinderinhoud in cubic inches. We hebben het hier dus over een Ram 1500 met 6.4 V8. Die motor heeft codenaam Apache en is vernoemd naar de bekende gevechtshelikopter. Wat hij op de been brengt: 477 pk en 617 Nm.

De absolute topversie is de Rumble Bee SRT. Ook die heeft een achtcilinder en die is iets kleiner dan die van de Rumble Bee 392's. De SRT-variant heeft namelijk de bekende 6.2 V8 die je vast kent van de Hellcat-modellen van Dodge en Ram. Dat betekent dus dat die achtcilinder een heftige en in dit geval 2,4 liter grote supercharger heeft. Dat samenspel levert 788 pk en 922 Nm koppel op. In slechts 3,4 seconden bereikt de Rumble Bee SRT vanuit stilstand een snelheid van 97 km/h (60 mph).

De Rumble Bee's zijn potent en moeten dankzij aanpassingen aan het onderstel een stuk scherper zijn. Maar er is meer: de wielbasis van deze versies is 33 centimeter korter dan die van conventioneler gemotoriseerde Rams 1500. Dat levert meer stijfheid op. De spoorbreedte achter is juist vergroot. De Rumble Bee en Rumble Bee 392 hebben stalen veren; de 392 met Track Pack en de SRT-versie hebben luchtvering.

Ram zegt dat het all-in gaat op performancevlak en zegt met de Rumble Bee's een leegte te vullen die 20 jaar geleden door de Ram 1500 SRT10 werd achtergelaten. Die was zo mogelijk nog heftiger. Die had immers de 8.4 V10 van de toen actuele Dodge Viper.