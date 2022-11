Grootste verkoopknaller Opel krijgt facelift

Niet de Astra, maar de Corsa is momenteel de absolute verkooptopper van Opel. Het huidige model werd in 2019 gepresenteerd en krijgt op afzienbare termijn een facelift. Die vernieuwde Opel Corsa is nu voor het eerst in testkostuum in het openbaar opgedoken.

Vorig jaar verkocht Opel ruim 180.000 exemplaren van de Corsa in Europa en daarmee was het met afstand het best verkochte model van het merk. Ook in Nederland doet Opel goede zaken met de Corsa. Sinds het verdwijnen van de Karl is de Opel Corsa ook in Nederland de populairste auto van het merk. In 2020 gingen er bijna 8.500 exemplaren van over de balie en hoewel dat er in 2021 met net geen 6.000 stuks een stuk minder waren, stond de Corsa ook toen bovenaan de verkooplijst van Opel. Ook in de eerste tien maanden van dit jaar neemt de Corsa binnen de Opel-statistieken de leiding. De huidige generatie Opel Corsa werd in 2019 gepresenteerd en is nu dus zo'n drie jaar oud. Gezien het succes van het model is het niet verwonderlijk dat Opel het model middels een facelift actueel hoopt te houden. De vernieuwde Corsa is nu voor het eerst met camouflageplakkers betrapt.

Op een tweetal foto's is de vernieuwde Opel Corsa te zien. Helaas is de achterkant van het ingepakte testmodel niet te zien, al is wel duidelijk dat er aan de voorzijde van de Corsa het een en ander gaat veranderen. Het lijkt erop dat de Opel Corsa een compleet nieuw front krijgt aangemeten, compleet met 'Vizor'-snuit zoals je die kent van auto's als de Astra en de gefacelifte Crossland en Grandland. De Corsa krijgt nieuwe koplampen die meer in lijn zijn met die van zijn genoemde zustermodellen, al is nog even de vraag of Opel die nieuwe lichtunits eleganter in het front integreert dan bij de Grandland waarin ze slechts ten dele de plek opvullen van de oude koplampen. De 'ruimte' die door de komst van de kleinere, plattere koplampen overbleef, werd bij de Grandland opgevuld met een zwart stuk kunststof.

Elektrische Opel Corsa-e

Ongetwijfeld voert Opel ook wijzigingen door aan de achterzijde van de Corsa, al verwachten we dat die een stuk milder zijn dan die aan de voorkant. Reken verder op de komst van een op details vernieuwd interieur. Waarschijnlijk profiteert de elektrische Opel Corsa-e van de vernieuwde aandrijflijn die Peugeot onlangs in de verbeterde versie van zijn technische broertje van de Corsa hing: de e-208. Dat zou betekenen dat ook de Corsa-e een iets grotere accu en een 156 pk in plaats van 136 pk krachtige elektromotor krijgt. Reken op een actieradius van zo'n 400 kilometer.