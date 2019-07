‘Groot deel milieuzone-boetes onterecht’

Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf, die vandaag groots uitpakt met het milieuzone-nieuws. Uit onderzoek van die krant blijkt dat het flink loont om een boete voor het inrijden van een milieuzone met een ‘foute’ auto aan te vechten. Van de 11.000 automobilisten die sinds 2015 bezwaar hebben gemaakt tegen zo’n bekeuring, werden er 2.800 direct in het gelijk gesteld door de verkeersofficier van justitie. Van de overgebleven 8.500 bezwaarmakers maakten er 1.500 vervolgens de stap naar de kantonrechter, waar nog eens vijftien procent van hen in het gelijk werd gesteld.

Het aantal boetes dat na een bezwaar wordt verscheurd, ligt daarmee aanzienlijk hoger dan bij andere verkeersboetes. Het OM geeft als verklaring dat er geregeld grote groepen zijn vrijgesproken. Zo besloot men in Rotterdam in 2017 dat oude benzine-auto’s tóch de milieuzone in mochten, waardoor een grote groep automobilisten gratie kreeg.

Dat is echter niet het hele verhaal, als we de door De Telegraaf ondervraagde verkeersjuristen mogen geloven. Het grote aantal kwijtscheldingen wordt volgens hen ook veroorzaakt doordat gemeentes hun milieuzones te gehaast hebben ingevoerd. Daardoor zijn de regels niet duidelijk en is de boel juridisch niet goed dichtgetimmerd, waardoor boete-aanvechters al snel een haakje vinden om hun bezwaar aan op te hangen.

De onduidelijkheid over en grote verschillen tussen de verschillende milieuzones blijft de grootste klacht over de veelgebruikte maatregel. Iedere stad houdt er andere regels op na, waardoor een bezoek aan een van de grotere steden voor sommige automobilisten automatisch een klein onderzoek betekent. De strengste milieuzone vinden we momenteel in Arnhem, waar dieselauto’s van voor 1 januari 2005 niet welkom zijn.