GroenLinks Rotterdam wil pick-ups uit woonwijken weren

In Nederland struikel je niet bepaald over de pick-ups, maar bijvoorbeeld onder aannemers zijn ze nog aardig geliefd. Een pick-up als een Ford F-150 valt tussen het reguliere verkeer enigszins uit de toon met zijn formaat, maar ook met de grootte van de brandstofmotor die erin zit. Twee zaken die GroenLinks Rotterdam kennelijk een doorn in het oog zijn. In vragen aan het college van B&W van Rotterdam stuurt de fractie daarom aan op een verbod op pick-ups in woonwijken. Het draagt daarvoor enkele argumenten aan.

Zo zijn pick-ups volgens GL gevaarlijk voor vooral kinderen: "Uit Amerikaans onderzoek naar “The Front Blind Zone” – de blindenhoek – blijkt dat maar liefst dertien kinderen vóór een pick-up truck op de straat kunnen zitten voordat een bestuurder dit opmerkt. Veel ouders maken zich daarom zorgen over pick-up trucks in hun woonwijken." Ook zou een pick-up teveel ruimte innemen op bijvoorbeeld openbare parkeerplekken: "In de APV staat dat het verboden is een voertuig dat langer is dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter te parkeren op de weg voor woningen of bedrijfsgebouwen. De populaire Dodge RAM 1500 (2022) die steeds vaker in Rotterdam is 2.084 mm breed en 6.142 mm lang - zonder trekhaak. Parkeervakken in Rotterdam zijn gemiddeld 5 meter lang. Grote voertuigen bezetten daarom standaard 2 parkeervakken."

Het is GroenLinks uiteraard niet alleen te doen om de veiligheid, maar ook om de luchtkwaliteit. Vanwege de forse brandstofmotoren van dergelijke pick-ups komt die volgens de fractie ook in het geding. De fractie vraagt daarom het college van B&W of het in kaart kan brengen welke invloed 'de groei van het aantal grote voertuigen zoals pick-ups en SUV's heeft op de luchtkwaliteit in Rotterdam'. Behalve eigenaren van pick-ups mogen waarschijnlijk ook mensen met een grote SUV dus vrezen voor een kritische blik van GL Rotterdam. Over particuliere grote bestel- en personenbussen zwijgt de fractie overigens in alle talen.