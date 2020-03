Goodwood Festival of Speed uitgesteld

De organisatie van het beroemde Goodwood Festival of Speed ziet zich helaas ook genoodzaakt om uit te wijken naar data verder in de toekomst. Vanwege het coronavirus tillen de Britten het FOS over de zomer heen.

In haar bijna 27-jarig bestaan is het Festival of Speed op het landgoed van Goodwood House traditioneel altijd aan het begin van de zomer gehouden. Dit jaar gaat dat niet lukken, omdat het te onzeker is of de coronacrisis dat tegen die tijd toelaat. De oorspronkelijke data, 9 tot 12 juli, komen daarom te vervallen. Dat laat de gastheer, de Duke of Richmond, weten in een verklaring aan onder meer AutoWeek.

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer het dan eventueel alsnog gaat plaatsvinden. De organisatie hoopt 'laat in de zomer, of in de herfst' alsnog het Festival of Speed plaats te laten vinden. Goodwood Revival, dat altijd al later in het jaar gehouden wordt, staat voorlopig nog wél op de planning voor 11 tot 13 september. Die plannen worden echter 'constant tegen het licht gehouden', naarmate de coronacrisis zich ontwikkelt.