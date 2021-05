'Goedkopere' Citroën C3 duikt op als schaalmodel

Het is inmiddels weer even geleden dat een volledig nieuw model als schaalmodel debuteerde. Vandaag komt daar verandering in. Citroën heeft een in ieder geval voor de Indiase markt bestemd budgetmodel in het vat zitten dat in miniatuurvorm al vanuit alle hoeken is te zien.

Via diverse sociale kanalen gaan foto's rond van een nieuw schaalmodel van fabrikant Norev. Het betreft een miniatuurversie van een op stapel staande nieuwkomer van Citroën, een budgetmodel dat in ieder geval in India op de markt komt en intern codenaam C21 zou dragen. Die codenaam wordt ingewisseld voor een modelnaam die we al lang en breed kennen: C3.

Deze 'budget-C3' is niet de opvolger van de C3 zoals je die in in Nederland kunt kopen. Althans, daar lijkt het niet op. Deze Indiase Citroën C3 lijkt een compact cross-overtje te worden in de stijl van auto's als de Renault Kiger, Maruti Suzuki Vitara Brezza, Nissan Magnite, Tata Nexon en Mahindra XUV300. We mikken erop dat de Indiase Citroën C3 net als die auto's korter dan vier meter wordt om in India in aanmerking te komen voor fiscale voordelen. Kijk echter niet gek op als deze C3 ook zijn weg naar Zuid-Amerikaanse markten zal vinden.

Deze budget-C3 maakt waarschijnlijk gebruik van een versie van Stellantis' CMP-platform, een modulaire basis die al onder auto's als de Peugeot 208 en 2008, DS3 Crossback, Citroën C4, Opel Corsa en Opel Mokka zit. De C3 die Citroën in Europa verkoopt, is net als de Opel Crossland en C3 Aircross de enige van z'n Europese Stellantis-broertjes die nog op de voorganger van het CMP-platform staat. Die in 2016 op de markt gebrachte Citroën C3 werd vorig jaar gefacelift en dat betekent dat het model zich in de herfst van z'n carrière bevindt. De opvolger van 'onze' C3 komt ongetwijfeld wel op CMP-basis te staan. Reken dus ook op een elektrische variant daarvan. De voor in ieder geval India bestemde Citroën C3 wordt binnenkort onthuld en is een van de drie modellen die het merk er de komende jaren op de markt wil brengen. Momenteel verkoopt Citroën in India alleen de C5 Aircross.