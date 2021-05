Citroën C3 van huidige generatie bereikt mijlpaal

Tijd voor taart en een glas lokaal geproduceerde champagne op het hoofdkantoor van Citroën, want in de Stellantis-fabriek in Trnava, Slowakije, is de miljoenste C3 van de derde generatie van de band gelopen. De huidige modelreeks draait sinds 2016 mee. Weliswaar niet de meest succesvolle, maar dus wel succesvol genoeg om deze mijlpaal te bereiken en nog altijd de best verkopende Citroën wereldwijd. De totale teller van alle C3's ooit geproduceerd staat inmiddels voorbij de 4,5 miljoen exemplaren.

Het begon voor de C3 allemaal in 2002, toen de eerste generatie als opvolger van de Saxo op de markt verscheen. Met de C3 zetten de Fransen een auto neer die een stuk extravaganter vormgegeven was dan zijn voorganger en die daarom niet bij iedereen even goed in de smaak viel. Niet dat het Citroën veel zal hebben uitgemaakt, want de bolle blijerd verkocht goed en overtrof hier in Nederland in topjaar 2003 met 8.225 verkochte exemplaren toch maar mooi het beste jaar van de Saxo. De komst van de uiterst bijzondere C3 Pluriel in 2003 zal daaraan overigens slechts marginaal hebben bijgedragen, maar toonde in ieder geval dat Citroën na de wat bescheiden jaren 90 niet meer vreesde om zich weer van zijn extravagante kant te laten zien.

De tweede C3, die in 2009 op de markt verscheen, zette in grote lijnen het bolle lijnenspel van de eerste door. Toch oogde die duidelijk wat stoerder en kwam er in de vorm van de DS3 al helemaal een guitige broer bij. Ook werd de C3-familie uitgebreid met de C3 Picasso, een mini-MPV met een hoog aaibaarheidsgehalte. De grote volumes bleven echter op conto van de reguliere C3, die in 2016 een vervolg kreeg in de huidige, derde generatie. Die sloeg alleen wat minder aan dan zijn voorgangers en dat zal waarschijnlijk voor een deel ook liggen aan de basis. Dat is immers nog het platform van de vorige C3 en Peugeot 208. Daarmee loopt-ie duidelijk wat achter op zijn concurrenten, maar dus ook op zijn concerngenoten, de nieuwe 208 en Opel Corsa.

De verkoopcijfers in Nederland zijn ondanks de facelift van vorig jaar ook op hun retour. Het topjaar was 2017, toen Citroën de toen net nieuwe C3 5.790 keer verkocht in ons land. Nipt minder dan in het beste jaar van de tweede C3. In totaal heeft Citroën al 81.614 exemplaren weten te slijten in Nederland. Daarmee is het model na de BX en C1 de best verkochte Citroën sinds begin jaren 80. Chapeau!