Goedkoop benzine inslaan in Duitsland? Belasting betalen!

Nu in Duitsland een heftige accijnsverlaging op brandstof is doorgevoerd is het voor wie in de grensgebieden woont aantrekkelijker dan ooit om bij onze oosterburen goedkope brandstof in te slaan. Maar, mag je zomaar met honderden liters brandstof terug naar Nederland komen?

Met de hoge Nederlandse brandstofprijzen en de in Duitsland juist fors lagere is het aantrekkelijker dan ooit om in Duitsland benzine te tanken. Als je in het grensgebied woont en je auto vlak over de grens vol kunt gooien, kan zomaar 10 tot 20 euro in zijn zak houden. Het wordt echter aantrekkelijker als je grote hoeveelheden goedkope brandstof kunt meebrengen. Uit berichtgeving van AD, dat gesproken heeft met de ANWB, mag dat gewoon. Wel moet je rekening houden met bepaalde voorwaarden. Én met de fiscus.

Volgens de ANWB is het gewoon toegestaan om met maximaal 240 liter aan extra brandstof terug te keren naar Nederland, al moet die benzine verdeeld zijn over jerrycans met een inhoud van maximaal 60 liter per stuk. De jerrycans mogen ook niet los in je auto liggen, maar moeten zijn vastgezet én moeten geschikt zijn om brandstof te bevatten. ANWB drukt de Nederlandse automobilist die in Duitsland brandstof gaat inslaat op het hart om rekening te houden met de veiligheid.

De verkeerspolitie kan je niet bekeuren als je afgeladen met jerrycans goedkope brandstof uit Duitsland huiswaarts keert, al kun je volgens de ANWB wel op een naheffing van de belastingdienst rekenen. Als je meer dan 10 liter reservebrandstof meebrengt, ben je namelijk accijns verschuldigd Bij een verkeerscontrole is het dus goed mogelijk dat je bij de douane de portemonnee moet trekken, met als gevolg dat je tripje naar Duitsland je nauwelijks nog voordeel oplevert.