Goed derde kwartaal dempt klappen bij PSA

Over het hele jaar tot nu toe gezien noteert PSA een omzetdaling van pakweg een kwart. Na het eerste halfjaar lag PSA echter nog op een omzetdaling van 34,5 procent. Relatief goede resultaten in het derde kwartaal hebben er echter voor gezorgd dat die daling enigszins teruggebogen is. In Q3 van 2020 bedroeg de omzet €15,5 miljard, slechts 0,8 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar. De automotivetak van PSA was zelfs goed voor een omzetgroei van 1,2 procent naar net geen €12 miljard.

Volgens PSA is het sterke derde kwartaal vooral te danken aan een sterke productmix en prijsacties. Daarbij zag het Franse concern de verkoop vooral flink aantrekken in het Midden-Oosten en Afrika. PSA verkocht in juli, augustus en september van dit jaar 589.000 auto's. Over heel 2020 gezien blijft het echter een moeilijk verhaal, benadrukt PSA ook. Voor heel 2020 heeft het concern nu een verkoopverwachting die vergeleken met vorig jaar 25 procent lager ligt in Europa, 30 procent lager in Zuid-Amerika, 20 procent lager in Rusland en 10 procent lager in China.