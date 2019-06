Opel Corsa, nu voor elektrofoben

De nieuwe Opel Corsa zagen we enkele weken al voor het eerst als Corsa-E, de volledig elektrische variant. Nu hebben we ook alle specificaties en beeld voor wie de elektrische kat liever nog even uit de boom kijkt.

Vorige maand gleed het doek van de nieuwe Opel Corsa af, maar toen zagen we alleen de elektrische versie, Corsa-E genaamd. Nu weten we ook alles van de meer conventioneel aangedreven versies van Opels nieuwe bestseller. De elektrofoben worden voorlopig niet in de steek gelaten door Opel.

De minst potente nieuwe Corsa krijgt de atmosferische driepitter die bij PSA PureTech heet. Die kennen we van de 208 en levert 75 pk. Hij komt er alleen in combinatie met een handgeschakelde vijfbak. Hetzelfde aluminium blok is er ook met turbo en daarbij kun je kiezen tussen 100 en 130 pk. Laatstgenoemde heeft standaard een achttraps automaat, de 100 pk-variant krijgt die optioneel en heeft standaard zes handgeschakelde verzetten vooruit. De automaat is door middel van flippers aan het stuur ook zelf te bedienen.

De diesel is nog niet afgeschreven bij Opel, want de nieuwe Corsa wordt ook leverbaar met een 1.5-diesel met 100 pk en 250 Nm, die dankzij onder meer stikstof- en partikelfilters, SCR-katalysator en AdBlue-injectie de besmeurde reputatie van de diesel van zich af moet boenen. Uiteraard is dit ook een machine die afkomstig is van de planken van PSA.

Hoewel de verbruikscijfers nog niet bekend zijn, weet Opel wel al te melden dat alle varianten minder CO2 uitstoten dan de zuinigste afzwaai-Corsa. Behalve door de motoren werd dat bereikt door gewichtsreductie. De lichtste nieuwe Corsa weegt leeg 980 kg en dat is ruim 100 kg minder dan nu. Bespaarpunten: carrosserie (-40 kg), motor van vier naar drie cilinders (-15 kg), lichtere stoelen (-10 kg) en een aluminium motorkap (-2,4 kg).

De nieuwe Corsa komt er in vier uitvoeringsniveaus. De eenvoudigste heeft standaard botspreventie, voetgangerherkenning, rijbaanassistent, verkeersbordherkenning en cruisecontrol met snelheidsbegrenzer. Neem een Edition en je krijgt daar onder meer airconditioning bij. Daar weer boven wacht de liefhebber van weelde een Elegance (ruimere stoelverstellingsmogelijkheden, sierlijsten, stiksels, led-kop- en mistlampen) en de sportieveling een GS Line (sportstoelen, aluminium pedalen, rode wijzerplaten en een sportieve rijmodus).

Opel maakt begin juli de prijzen bekend en kort daarop openen ook de orderboeken. In het laatste kwartaal van dit jaar verschijnen de eerste nieuwe Corsa's op de Nederlandse wegen.