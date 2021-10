GMC Sierra krijgt facelift

De GMC Sierra werd in zijn huidige vorm in 2018 gelanceerd. Drie jaar na dato en voor modeljaar 2022 voorziet GMC de truck van een nieuw front. Dat wordt als geheel net even strakker en krijgt rechtlijniger koplampen. De C-vorm in de dagrijverlichting blijft, maar wordt naar onderen uitgerekt tot de onderrand van de nog altijd immense grille. Boven die rand zit net als nu nog een stukje plaatwerk, want de eigenlijke koplamp is kleiner en beperkt zich tot het bovenste deel van dit gebied. De luchtinlaat direct onder de motorkap wordt opgesplitst en de kap zelf heeft ook een ander profiel.

De GMC Sierra in kwestie is overigens de 1500-versie, de minst zware van de Sierra-reeks. De Amerikaanse pick-ups die je in Nederland ziet rijden zijn meestal van dit niveau, maar GMC levert ook Heavy Duty-varianten met 2500 en 3500-classificatie. De GMC Sierra is in al z’n varianten een tweelingbroertje van de Chevrolet Silverado en onderscheidt zich vooral met een ander front en een net even andere positionering.

Hoewel Nederland zeker pick-up-vrienden kent, is het de vraag of de GMC Sierra hier ook veel fans heeft. Van alle Amerikaanse pick-up trucks zien we dit model namelijk het minst vaak in onze contreien. Toch is het interessant om te zien wat de Amerikanen allemaal uitspoken met hun bestsellers, want voertuigen als deze Sierra staan in de VS steevast helemaal bovenaan de verkoopranglijst.