GMC Hummer SUV komt binnenkort

De als GMC herboren Hummer is er vooralsnog alleen als pick-up. Daarin komt zeer binnenkort verandering, want dan wordt ook de SUV-uitvoering onthuld.

In oktober luidde GMC een nieuw hoofdstuk in voor de befaamde Hummer. De volledig elektrische Hummer is overduidelijk een eerbetoon aan de Hummers van weleer, maar is dankzij zijn aandrijflijn geheel eigentijds. Overdaad en elektrisch rijden gaan ook prima samen, blijkt wel uit de maar liefst 1.014 elektrische paardenkrachten die de drie motoren samen genereren. Hoewel de vroegere Hummers ook werden geleverd met een open laadbak, zijn de Hummers met een tot achteraan gesloten carrosserie toch wat bekender. Ook daarop komt een vervolg en wel in februari, zo mogen we aannemen van het doorgaans goed geïnformeerde GM Authority. Dan trekt GMC het doek van de Hummer SUV.

Voor veel verrassingen gaat die onthulling naar verwachting niet meer zorgen. Immers hebben we (zie de foto hierboven) de auto al vrijwel geheel gezien. Dat gebeurde tijdens een presentatie waarin GM haar elektrische toekomst uit de doeken deed. Zoals duidelijk te zien is, mogen we simpelweg de reeds gepresenteerde GMC Hummer verwachten met een volledig gesloten koets.

Extreme E

De aanstaande SUV-versie is overigens niet het enige nieuws rond de geweldenaar. Het Extreme E-team van Chip Ganassi Racing toont namelijk een eerste afbeelding van zijn racer. Daarop zien we een extreme offroader die duidelijk de beeltenis van de Hummer draagt. Dat zit zo: GMC en Chip Ganassi Racing doen samen aan het nieuwe Extreme E-kampioenschap. Het gaat om een meerjarige sponsordeal.

In Extreme E nemen teams het in onherbergzame gebieden tegen elkaar op met extreme, elektrisch aangedreven terreinauto's. Het kampioenschap begint 3 april in Saoedi-Arabië en doet daarna onder meer Groenland en het zeer ruige Patagonië in Argentinië aan. F1-wereldkampioenenen Jenson Button, Nico Rosberg en Lewis Hamilton hebben ook een eigen Extreme E-team opgericht. Ook Cupra doet onder meer mee, samen met ABT.