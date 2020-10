GM investeert fors in productie EV's

Spring Hill is na Factory ZERO en Orion Assembly de derde Amerikaanse fabriek van General Motors die geschikt wordt voor de productie van EV's. In eerste instantie zal de productie van de Cadillac Lyriq er plaatsvinden, naast die van de XT6 en XT5. GM maakt geen half werk van de verbouwing: om EV's te kunnen produceren zijn er nieuwe machines, transportbanden en ander gereedschap nodig. Daarnaast krijgt Spring Hill extra spuitcabines om de aanvullende productie op te kunnen vangen. De verbouwingswerkzaamheden in de fabriek beginnen volgens GM met onmiddellijke ingang. In totaal investeert GM maar liefst $4,5 miljard (ruim €3,7 miljard) in de Amerikaanse EV-productie. Dat is beduidend meer dan het bedrag dat geïnvesteerd wordt in de productie van de conventionele modellen. Daar trekt GM de komende tijd opgeteld 'slechts' $149 miljoen (€125 miljoen) voor uit.

Dat General Motors bezig is met een elektrisch offensief, is niet nieuw. De Ultium-batterijtechnologie is een belangrijke spil waar de nieuwe EV's van het concern omheen draaien. Vannacht onthulde GMC nog de Hummer EV, die vanaf het najaar van 2021 gebouwd wordt in Factory ZERO. Daarnaast experimenteert de autofabrikant met Cruise Automation op het gebied van autonoom rijden. In de productie daarvan investeert GM echter met een totaalbedrag van $4,2 miljoen (€3,5 miljoen) een stuk minder. Om de batterijen voor alle EV's te kunnen produceren, is GM samen met LG Chem een batterijfabriek aan het bouwen in Lordstown, Ohio. De bouw hiervan is volgens GM in een gevorderd stadium. Al met al lijkt het er dus op dat het concern behoorlijke stappen aan het zetten is richting een elektrische toekomst.