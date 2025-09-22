Gespot: komt er dan toch een elektrische Audi RS6 e-tron?

Er komt een nieuwe Audi RS6, dat staat vast. De grote vraag is echter of er ook een elektrische Audi RS6 e-tron komt, en deze spionagebeelden weerspreken de geruchten op dat gebied.

De eerste nieuwe RS6 die komt, is de benzineversie. Of beter gezegd ‘hybride’, want helemaal vrij van elektromotoren zal de opvolger van de blubberdikke V8-RS6 niet zijn. Deze auto zal gebaseerd zijn op de recent onthulde reguliere A6 en krijgt naar verluidt een V6-benzinemotor en in totaal zo’n 700 pk.

Audi heeft echter nog een A6 in het gamma, de volledig elektrische en verder eigenlijk ongerelateerde A6 e-tron. Lange tijd werd gedacht dat op basis van die auto ook een RS6 zou verschijnen, maar inmiddels gaan de geruchten eerder de andere kant op. Audi zou het project als kansloos hebben bestempeld en daarom hebben geschrapt, maar dat roept wel weer de vraag op waarom we vandaag toch naar een gecamoufleerde Audi RS6 e-tron kijken.

Dat is althans wel waar alles op wijst. De auto op deze pagina is een A6 e-tron, maar breder dan normaal en voorzien van grote remschijven. De bumpers zijn sportiever gevormd, we ontwaren een flinke diffuser, er zijn gigantische wielen en voor het voorportier zitten ‘kieuwen’ die de RS3 ook heeft. Alle ingrediënten voor een RS dus, en daarmee een elektrische super-stationwagen die misschien tóch komt.

En waarom ook niet, voeren we meteen maar ter verdediging aan. Er is meer dan genoeg reden om te twijfelen over de succeskansen van sportieve EV’s, maar bij de RS6 ging het altijd al meer om motorvermogen en uiterlijkheden dan om sportiviteit. Bovendien heeft Audi al de A6 E-tron en de dik 500 pk sterke S6 e-tron, dus is het wellicht een relatief kleine moeite om daar nog een paar honderd pk’s bovenop te gooien.

Maar, zoals gezegd, niets is zeker. Alleen dat we hier een enorm dikke elektrische A6 zien rijden, dus denk er gerust het jouwe van!