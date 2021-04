Genesis kondigt elektrisch model aan

Genesis gaat als een dolle. Na een in korte tijd compleet vernieuwd modellengamma komt het merk binnenkort met een elektrische auto. Genesis geeft een teaserplaat vrij van wat het later deze week in China presenteert. We zien het neusje van een auto die met zijn gelaagde koplampen perfect aansluit bij de rest van het Genesis-gamma. De grille is echter dicht en dat wijst natuurlijk op de aanwezigheid van een elektrische aandrijflijn.

Wat Genesis precies in de ontwikkelingskamers heeft staan, is nog niet helemaal zeker. De Koreanen hebben een reeks namen voor elektrische modellen geregistreerd. Dat er elektrische versies van de GV70 en GV80, respectievelijk de GV70e en GV80e aan zitten te komen, staat inmiddels vast. De koplampen van het model op de teaserplaat lijken meer op die van de GV80 dan van de GV70, maar sluiten net even anders op de grille aan en ook de manier waarop de motorkap op het geheel aansluit, is net even anders dan bij Genesis' grootste SUV. Het is dan ook goed mogelijk dat Genesis zijn equivalent van de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 in China presenteert, die vooralsnog onder codenaam 'JW' door het leven gaat en die al eens in camouflagetrim is opgedoken. Een andere mogelijkheid is er ook. Zo werkt Genesis aan een nieuwe G90 en ook van die topsedan komt een elektrische uitvoering.

Volgende week weten we meer!