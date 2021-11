Genesis komt met elektrische GV70

Genesis toont een duistere teaserplaat van wat zeer waarschijnlijk een nieuwe elektrische SUV is. De elektrische nieuwkomer beleeft zijn debuut later deze maand in China.

De Chinese afdeling van Genesis toont een afbeelding waarop het neusje van een nog te presenteren model is te zien. Hoewel daar weinig op te zien is, zijn er zaken uit op te maken die weggeven wat Genesis in de ontwikkelingskamers heeft staan. De koplampen en grille wijzen erop dat Genesis voor SUV GV70 iets in het vat heeft zitten. Het is het logootje in de grille dat verraadt wat dat precies is.

De GV70 waar we het duistere detailshot van zien, heeft namelijk een dichte grille met daarin een piepklein logootje zoals we dat kennen van de Electrified G80. Die elektrische versie van de G80 beleefde in april dit jaar in China zijn debuut. In februari dit jaar konden we je al een eerste reeks spionagefoto's van een elektrische GV70 laten zien.

De Electrified G80 is momenteel in thuisland Zuid-Korea te koop en het ligt in de lijn der verwachting dat de elektrische GV70, die waarschijnlijk Electrified GV70 gaat heten, daar ook op de markt verschijnt. Genesis lijkt voor elektrische versies van auto's die ook met verbrandingsmotoren worden gebouwd, te kiezen voor het Electrified-label. Auto's van het merk die altijd elektrisch aangedreven zijn, krijgen een 'gewone' Genesis-aanduiding. Zo heet Genesis' technische broertje van de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 simpelweg GV60.

De GV70 Electrified wordt op 19 november gepresenteerd.