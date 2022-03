Gemiddelde onderhoudskosten 2021: EV wint van verbrandingsmotor

De elektrische auto wint het in 2021 van de verbrandingsmotor als het gaat om de gemiddelde onderhoudskosten. Dat concluderen de Bovag en RAI Vereniging in het consumentenonderzoek 'Aftersales Monitor', dat uitgevoerd is in samenwerking met Multiscope. Een elektrische auto staat doorgaans wel iets vaker bij de garage, maar de rekeningen zijn een stuk minder gepeperd.

Uit het onderzoek komt naar voren dat eigenaren van een auto met verbrandingsmotor in 2021 gemiddeld in totaal €548 kwijt waren aan onderhoudskosten. Bij een elektrische auto pakte dit bedrag met een gemiddelde van €340 een stuk lager uit. Per onderhoudsmoment geeft een eigenaar van een EV doorgaans €193 uit, de gemiddelde onderhoudsbeurt voor een auto met verbrandingsmotor zorgt voor een bedrag van €317 op de factuur. Daar staat tegenover dat het aantal gemiddelde onderhoudsmomenten bij een EV net wat hoger ligt dan bij een traditionele auto. Een EV stond gemiddeld genomen 1,76 keer bij de garage, een auto met verbrandingsmotor 1,73 keer.

De reden dat EV's iets vaker bij de garage staan, zit hem volgens de Bovag in het feit dat EV's relatief jong zijn en veelal zakelijk gereden worden, waardoor ze 'vaker dan gemiddeld naar de garage gaan voor een zomer-winterbandenwissel'. Dat is bij auto's tot vier jaar oud in 10 procent van de gevallen de reden voor een garagebezoek, vanaf 4 jaar halveert dat percentage ongeveer. Over het geheel genomen is de belangrijkste reden voor een garagebezoek 'APK+beurt' met 28 procent, gevolgd door 'onderhoudsbeurt' met 19 procent en 'tussentijdse reparatie' met 17 procent. In totaal bedroeg de omzet uit onderhoud in de autobranche €3,67 miljard. Slechts €80 miljoen van dat bedrag was afkomstig van EV's.

Kanttekening daarbij is natuurlijk wel dat een groot deel van het Nederlands wagenpark bestaat uit auto's met een verbrandingsmotor en het aandeel EV's nog relatief klein is. Vorig jaar lag het marktaandeel van de EV bij de nieuwe auto's op 19,8 procent. Ook zijn de meeste elektrische auto's nog behoorlijk jong, wat natuurlijk ook meespeelt in de onderhoudsbehoefte. Het is de vraag hoe het gemiddelde kostenplaatje er over een paar jaar uit gaat zien.