'Gemiddeld bijna 8 ongelukken per uur in avondspits'

Als gevolg van de toegenomen verkeersdrukte is het aantal verkeersongevallen in de avondspits de afgelopen vier weken stevig gestegen. Dat meldt Stichting Incident Management Nederland.

De almaar toenemende verkeersdrukte heeft tot een flinke stijging in het aantal verkeersongevallen tijdens de avondspits geleid. Stichting Incident Management, verantwoordelijk voor de berging van personenvoertuigen op de belangrijke doorgaande wegen in ons land, meldt dat er in de afgelopen vier weken in de middaguren tussen 16:00 u. en 18:00 u. op de hoofdwegen gemiddeld 7,8 ongevallen per uur werden geteld. Een toename van 20 procent ten opzichte van de laatste weken voordat de lockdown begin vorig jaar werd ingesteld. Ook tijdens de ochtendspits kwamen de afgelopen vier weken veel verkeersongevallen voor. Gemiddeld vonden er tussen 06:00 en 09:00 's ochtends vier ongevallen per uur plaats. Dat is echter 20 procent minder dan begin vorig jaar.

Volgens Stichting Incident Management vonden er de afgelopen vier weken over de hele dag gemeten gemiddeld 73 verkeersongevallen plaats. Meer opvallende cijfers: bergwagens zagen ook een toename in het aantal keer dat voor pechgevallen uitgerukt moest worden. Waar er in mei nog gemiddeld 240 zogenoemde 'pechverplaatsingen' plaatsvonden, lag dat aantal in juni op maar liefst 320.