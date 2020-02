Gelekt: DS 9

Helaas voor DS is er voor de later vandaag geplande onthulling van zijn nieuwe model beeldmateriaal opgedoken van die Franse sedan. Dít is de DS 9!

Vorige week kondigde DS Automobiles te komst aan van een nieuw model, een splinternieuwe sedan die het totaal aantal modellen van het merk op drie brengt. Dankzij het gelekte beeldmateriaal hebben we nu ook een modelnaam. De nieuwe sedan heet: DS 9.

Aan de lijnen van de auto te zien, is de DS 9 in feite DS' variant van de Peugeot 508. Hoewel die Peugeot een liftback is, is de DS 9 een sedan. Opvallende zaken zijn onder meer de verzonken deurgrepen én het feit dat de achterportieren waarneembaar langer zijn dan die van de 508. Net als de Chinese 508L, de verlengde 508, lijkt de DS 9 wél over portieren met raamstijlen te beschikken. Zowel aan de voor- als achterzijde deelt de 9 duidelijk designelementen met de 3 Crossback en de 7 Crossback. Opvallend: aan de bovenkant nemen we naast de achterruit extra verlichtingselementen waar, een designgeintje waarmee DS ongetwijfeld een hommage brengt aan de oer-DS.

De DS 9 op de foto is een zogenoemde E-Tense en dat betekent deze sedan voorzien is van een plug-in hybride aandrijflijn. Zeer waarschijnlijk is dit een van de bekende plug-in hybride systemen die we kennen van de Peugeot 508 en 3008.

De officiële onthulling van de DS 9 staat voor later vandaag gepland. Houd AutoWeek vandaag dan ook extra goed in de gaten!