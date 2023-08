Gelekt! De nieuwe Mercedes-AMG GT 63

Morgenochtend trekt Mercedes-AMG officieel het doek van de opvolger van de AMG GT en krijgen we alles te weten over het ontwerp en de prestatiecijfers van het nieuwe model. Nu kunnen we echter al hoe zien hoe die eruit komt te zien, want hij is het internet op gelekt!

De aanstaande Mercedes-AMG GT deelt zijn basis met de Mercedes-AMG SL. Daarmee is het geen geheel separaat model meer, maar de dichte variant van Mercedes' klassieke cabrio. Morgenochtend presenteert Mercedes-Benz in alle vroegte het nieuwe model aan de wereld, maar voor het zover is lekken de foto's ervan al het internet op via cochespias.net, een Spaanse site voor autoroddels.

Wat kunnen we daarop alvast ontwaren? Wel; de Mercedes-AMG GT krijgt een cijfer achter zijn naam - op de foto's zien we 'GT 63'. Dat doet vermoeden dat er ook varianten met minder potente motoren komen, terwijl de vorige GT alleen met geblazen achtcilinders beschikbaar was. Heel verrassend is dat natuurlijk niet, want ook de SL is er in verschillende versies.

Qua vormgeving is duidelijk te zien dat de GT zijn basis deelt met de Mercedes-AMG SL, maar hij krijgt wel een eigen smoel. De grille met daaronder extra openingen doet denken aan die van de Mercedes-AMG GT Black Series, de koplampen zijn minder scherp getekend dan die van de SL en krijgen drie dagrij-elementen aangemeten. Ook aan de achterkant zien we verlichting met drie elementen terug, die overigens ook optisch - maar onverlicht - aan elkaar gesmolten is.

Wat is jouw eerste indruk van Mercedes-AMG's nieuwste? Een verbetering ten opzichte van de vorige AMG GT, of niet? Morgenochtend volgen de officiële foto's en alle denkbare gegevens.