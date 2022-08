Gefacelifte Porsche Cayenne GTS op de Nürburgring

Van de gefacelifte Porsche Cayenne hebben we al een hele reeks spionagefoto's , maar het is de eerste keer dat onze spionagefotograaf de Cayenne GTS Coupé voor de lens heeft. Als bonus is de testauto, die flink wordt afgebeuld op de Nürburgring Nordschleife, ook nog eens nagenoeg ongecamoufleerd.

Afgezien van de verlichting heeft de testafdeling van Porsche de Cayenne GTS ontdaan van vrijwel al het camouflagetape. Met name aan de voorzijde gaat het design op de schop. De GTS krijgt, net als de overige Cayennes, dubbele ledstrookjes voor de dagrijverlichting. Die waren eerder voorbehouden aan de Turbo-varianten. Ook de luchtinlaten in de voorbumper wijzigen van vorm en worden iets groter, waardoor het geheel een agressievere uitstraling krijgt. De koplampen van de Cayenne worden juist wat kleiner en krijgen een iets plattere vorm. Die is al aardig goed te zien, ook al plakt Porsche er nog wel wat tape omheen.

Aan de achterkant van de Cayenne GTS zijn de wijzigingen een stuk subtieler. De achterbumper is bijvoorbeeld exact hetzelfde als die van het huidige model. Net als aan de voorkant wordt de verlichting aan de achterkant het onderscheidende element van de gefacelifte Cayenne. De SUV lijkt weer een horizontale lichtbalk over de gehele breedte van de auto te gaan krijgen, maar het camouflagetape verhult nog even hoe dat er definitief uit komt te zien. Door de grote spoilerlip op de uitgeklapte spoiler en de extra paneeltjes aan weerszijden van de dakspoiler twijfelden we even of het hier om de Cayenne GTS of de veel heftigere Turbo GT ging. De Turbo GT heeft echter een diffuser met grotere vinnen dan dit prototype. Mogelijk krijgt de GTS dus wat heftiger spoilerwerk, al dan niet onderdeel van het SportDesign-pakket.

De aandrijflijn van de vernieuwde Cayenne GTS is nog onbekend. Het huidige model heeft in ieder geval een 4.0 V8 met 460 pk. Mogelijk krijgt hij er wat vermogen bij, maar het zou ook nog kunnen dat de GTS net als bij de gefacelifte Macan de Turbo vervangt. De onthulling voor de gefacelifte Cayenne staat dit jaar nog op de planning, dus we weten vermoedelijk snel meer.