Gefacelifte Mazda CX-5 in beeld!

De tweede generatie Mazda CX-5 werd al in 2016 gepresenteerd tijdens de LA Auto Show en dat betekent dat de SUV dit jaar vijf jaar oud is. Mazda heeft de CX-5 net als zijn overige modellen door de jaren heen actueel gehouden door geregeld modeljaarupdates door te voeren. Binnenkort lijkt de auto onder het mes te gaan. Althans, in ieder geval in China. Changan Mazda, de joint-venture die Mazda in China heeft, heeft bij het Chinese Ministerie van Industrie en Transport foto's van een vernieuwde CX-5 ingediend.

De wijzigingen die Changan Mazda in China doorvoert, zijn niet wereldschokkend, maar wel interessant. Aangezien de huidige CX-5 in China uiterlijk gelijk is aan het model dat Mazda in onder meer Europa verkoopt, ligt het voor de hand dat ook 'onze CX-5' binnenkort op dezelfde manier wordt aangepast. Mazda geeft de gewijzigde CX-5 herziene koplampen met een iets andere vorm en en nieuwe indeling. De CX-5 krijgt nieuwe L-vormige led-elementen die de inmiddels bekende lichtsignatuur, met een horizontale streep en een semi-gesloten ringvorm, vervangt. Achterop zien we nieuwe koplampen, scherper getekende en plattere exemplaren die net als de koplampen een andere indeling hebben gekregen.

Ook herziet Mazda de grille en het aluminium deel eromheen. Het ornament loopt minder ver door onder de koplampen, maar is aan de linker- en rechterkant wel veel breder wat de grille zo op het oog verkleint. De grille zelf is ook aanscherpt, die is nu opgebouwd uit horizontale streepjes in plaats van een regulier gaaswerk.

Later dit jaar verwachten we meer bijzonderheden over de vernieuwde 'Europese' Mazda CX-5.