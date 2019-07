Gefacelifte Mazda 2 in beeld *UPDATE*

Mazda heeft in Japan de orderboeken geopend van de gefacelifte 2. We moeten het met deze ene afbeelding doen, maar kunnen wel al melden wat er zoal gaat veranderen.

De in 2014 op de markt gebrachte Mazda 2 ondergaat een facelift die vergelijkbaar is met de bijpuntsessie die het merk eerder doorvoerde op de 6. Dat betekent dat alles zeer herkenbaar blijft, maar dat er toch echt een hele reeks wijzigingen wordt doorgevoerd.

De 2 krijgt een volledig nieuwe grille, een exemplaar dat zijn horizontale lamellen verruilt voor gaaswerk. De chroomstrip die er omheen zit, is anders van vorm en loopt nu verder naar buiten door onder de koplampunits. Die nu standaard van ledtechniek voorziene koplampen zijn fors groter dan voorheen en geven de 2 een serieuzere uitstraling dan het exemplaar van voor de facelift (foto 11). Adaptieve ledkijkers zijn optioneel, hetzelfde geldt voor zaken als Lane Keeping Assist, verkeerdsbordherkenning en een 360-gradencamera. Lager op de neus nemen we een volledig nieuwe en strakker getekende bumper met chroomafwerking waar. De 2 is verder op nieuw lichtmetaal te zetten.

Mazda spreekt zelf over hoogwaardigere materialen in het interieur en het merk zegt dat er minder geluiden van buiten het binnenste binnendringen. Nieuwe zaken op de optielijst zijn onder meer een verwarmbaar stuurwiel, een automatisch dimmende binnenspiegel én een infotainmentsysteem dat met Apple CarPlay en Android Auto overweg kan. Ook moet het onderstel meer afgesteld zijn op comfort.

Op de internationale motorenlijst komen we straks 75 pk en 90 pk sterke varianten van Mazda's Skyactiv-G-machine tegen, een 1.5. Ook komt Mazda met een M Hybrid-systeem op de proppen dat we reeds kennen van de nieuwe 3. In Japan komt de auto ook met een 1,8-liter grote dieselmotor beschikbaar. Ook staat hier straks een vierwielaangedreven variant op de bestellijst.

Leuk detail: de Mazda 2 gaat in Japan als Demio door het leven, een modelnaam die wij in Europa tegenkwamen op de voorganger van de eerste 2. Na deze bijpuntsessie heet de Demio ook in Japan nu gewoon '2'.

In Europa gaat de vernieuwde 2 begin volgend jaar in de verkoop. Meer informatie én uitgebreider beeldmateriaal volgt in de aanloop naar de marktintroductie. Op termijn zal ook de Noord-Amerikaanse Toyota Yaris mogelijk worden vernieuwd, dat is in feite een Mazda 2 met Toyota-beeldmerken.

/UPDATE: Meer beeldmateriaal is vrijgegeven. Artikel is aangevuld. Let wel: de auto die in beeld is gebracht is de voor de Japanse thuismarkt bestemde versie. De Europese kan er op detailniveau van afwijken.