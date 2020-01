Gefacelifte Kia Picanto gekiekt

De technisch aan elkaar gerelateerde Kia Picanto en Hyundai i10 lopen niet in de pas met elkaar. De Picanto werd in 2017 aan een nieuwe generatie geholpen en Hyundai trok pas in 2019 het doek van zijn actuele i10. De Picanto is daarmee een aantal jaar op de markt en dus acht Kia de tijd rijp voor een facelift.

De compacte Koreaan, die op deze foto's in het hoge noorden aan koudetests wordt onderworpen, hangt nog behoorlijk fanatiek in de plakkers. Zet in op aangepaste voor- en achterbumpers en lichtunits die een andere invulling krijgen. In het interieur wordt straks waarschijnlijk iets hoogwaardiger materiaal gebruikt en mogelijk voert Kia kleine aanpassingen door op de infotainment.

Verwacht de vernieuwde Picanto overigens niet voor het eind van het jaar in z'n complete hoedanigheid tegen te komen. Het is niet ondenkbaar dat Kia de bijpuntsessie van de Picanto aangrijpt om een geëlektrificeerde of zelfs geheel elektrische versie van de auto te presenteren.