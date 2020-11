Gefacelifte Jeep Compass al te zien

De huidige Jeep Compass is inmiddels vier jaar onder ons en dus mogen we zo onderhand een facelift verwachten. De bijgepunte Compass is nu al in China opgedoken.

Pakweg vier jaar geleden trok Jeep in Brazilië het doek van de huidige Compass. Die moest wereldwijd diverse markten aanspreken, vanwege zijn als Jeep herkenbare uiterlijk en tegelijkertijd vrij bescheiden basis. Pakweg een halfjaar later, in maart 2017, maakte het model de oversteek naar ons continent. Met succes, want het werd de meest verkochte Jeep in ons land. Vorig jaar was met 960 verkochte exemplaren het absolute topjaar, dit jaar blijven de verkopen behoorlijk achter. Slechts 137 exemplaren vonden in 2020 een Nederlandse eigenaar. Hoog tijd dus voor een impuls en die zit er zo te zien aan te komen.

In China zijn foto's opgedoken van de gefacelifte Compass. Daarbij wordt direct helder dat Jeep het roer niet rigoureus omgooit. Het meest in het oog springend zijn de veranderingen aan het front. De koplampen zijn wat platter van vorm, hebben een nieuwe indeling én waarschijnlijk standaard (of in ieder geval vaker dan nu) ledtechniek. Ook de voorbumper gaat op de schop. Daar tref je voortaan een over de hele breedte lopende en hoger geplaatste luchtinlaat, onder de bekende grille. In de grille zelf lijkt Jeep voortaan iets prominentere glimmertjes te plaatsen op de honingraatstructuur. Aan de achterkant blijft veel hetzelfde, al lijken de achterlichten iets donkerder dan we gewend zijn. In het interieur lijkt het vooralsnog enkel om details te gaan, zoals een iets herzien infotainmentscherm en een vernieuwd digitaal display in het instrumentarium.

Er is nog geen levensteken geweest van de gefacelifte Compass op ons continent, dus wellicht moeten we nog wat geduld hebben voordat de vernieuwde Compass ook hier zijn gezicht laat zien. Dan is er ook nog altijd de kans dat het hier een puur voor China bedoelde aanpassing betreft, al zou het gezien de leeftijd van de Compass logisch zijn dat-ie ook hier een opfrisronde krijgt. We wachten het rustig af.

Foto's: Dcdapp.com