Gefacelifte BMW 1-serie duikt weer op

De eerste keer dat de gefacelifte BMW 1-serie werd gespot, is alweer 13 maanden geleden. BMW neemt het zekere voor het onzekere en heeft al die tijd uitbundig geplakt met camouflagestickers. Dat geldt helaas ook weer voor de auto die we op deze nieuwe foto's in Zweden zien. Helaas is er niet heel veel nieuws op te zien ten opzichte van eerdere spots; het is vooral een aanwijzing dat BMW de 1-serie voorlopig nog niet onthult. Dat wil zeggen; hij komt waarschijnlijk op zijn vroegst deze zomer, wellicht gaat het doek er in september pas af bij de IAA in München.

Zoals we eerder konden zien, scherpt BMW vooral de neus van de 1-serie aan. We zien anders ingedeelde koplampen, alleen is dat mogelijk niet het grootste nieuws. Het lijkt er namelijk op dat de neus van de 1-serie wat spitser wordt. De 'nieren' van de grille worden mogelijk wat minder hoog. Als dat inderdaad zo is, zal het de BMW 1-serie waarschijnlijk een aardig ander neusje geven. De huidige grille is niet te missen en is - hoewel niet zo extreem als bij de 2-serie Active Tourer - niet bij iedereen even goed in de smaak gevallen. Aan de achterkant gaat het er iets subtieler aan toe. Hier gaat de lichtsignatuur eveneens op de schop en reken erop dat de achterbumper een wat andere indeling krijgt.

In het interieur verwachten we een visueel in één paneel ondergebracht groter infotainmentscherm en digitaal instrumentarium, zoals we dat onder meer bij de verwante 2-serie Active Tourer al zagen. Verder verdwijnt de iDrive-knop uit de middentunnel en is er een (wederom zoals in de 2-serie AT) een nieuwe keuzehendel voor de automaat in plaats van de conventionele pook. Reken wederom op een scala benzine- en dieselmotoren, met de M135i als topversie. Of de 1-serie net als de 2-serie Active Tourer na de facelift ook als plug-in hybride leverbaar wordt? Binnen een halfjaar verwachten we het antwoord te hebben.