Gefacelifte Bentley Bentayga in beeld

Bentley's Bentayga is inmiddels al sinds 2015 onder ons en dat betekent dat de exclusieve broer van de Audi Q7 toe is aan een facelift. De hoogpotige Bentley is opnieuw in ingepakte trim voor de lens van onze spionagefotograaf verschenen.

Bentley's Bentayga is nog altijd een excentrieke verschijning, al is SUV bij lange na niet zo extravagant als de in 2012 gepresenteerde EXP 9 F Concept waar hij van is afgeleid. Bentley werkt hard aan een bijgewerkt exemplaar, maar op een meer uitgesproken design hoef je niet te rekenen.

De vernieuwde Bentayga lijkt rondom nieuwe bumpers te krijgen en de plakkers op en rond de kijkers doen vermoeden dat ook de verlichting aan zowel voor- als achterzijde wordt aangescherpt. Ook met het interieur gaat Bentley aan de slag. Technische broer Audi Q7 kreeg na zijn facelift de beschikking over een nieuw infotainmentsysteem en het ligt in de lijn der verwachting dat Bentley's SUV op dit vlak stappen gaat maken. De W12 en V8 blijven samen met de plug-in hybride Bentayga behouden, al voert Bentley er mogelijk kleine aanpassingen aan door.

De Bentayga is dé melkkoe van Bentley. Hoewel de Continental GT vorig jaar de best verkochte auto van het merk was, nam de verkoop van de SUV wel met 18 procent toe. In Nederland zijn in totaal 71 exemplaren verkocht en dat maakt het in ons land na de Continental de best verkochte Bentley sinds 1983. In 2017 had de Bentayga zijn beste jaar in Nederland, toen vonden 24 exemplaren een eigenaar. Vorig jaar werden 19 Bentaygas verkocht en de verkoopteller over 2020 staat tot op heden op vijf stuks.