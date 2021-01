Gefacelifte Audi A8 in beeld

Audi stelde de huidige vierde generatie van de A8 in de tweede helft van 2017 aan het daglicht voor en dat betekent dat de topsedan zich ongeveer op de helft van zijn beoogde loopbaan bevindt. Hoewel de sedan wat design betreft nog prima aansluit op de recentere modellen van het merk, heeft Audi een gefacelifte A8 in de ontwikkelingskamers staan om het model actueel te houden. Op deze spionageplaten is de vernieuwde A8 voor het eerst te zien. Wel hangt -ie nog aardig in de camouflageplakkers.

Audo plakt de camouflagestickers niet alleen op de duidelijk gewijzigde bumpers, maar ook aan de onderkant van de koplampen. Het psychedelische printje moet voorkomen dat we de vorm van de kijkers ontwaren, maar slaagt daar niet in. De lichtunits krijgen zo te zien namelijk een uitloper aan de onderzijde, geheel in lijn met de koplampen van de A3 en Q8. De achterlichten lijken hun vorm te behouden, al past Ingolstadt de lichtsignatuur wel aan. De over de gehele breedte van de bips lopende ledstrip wordt voortaan op een aantal punten doorbroken. Ook de achterlichtunits zelf krijgen een indeling met meer gesegmenteerde leddelen.

Er gaan al enige tijd geruchten dat Audi de aanduiding 'Horch' terugbrengt en de vernieuwde A8 zou de eerste Audi van het merk kunnen zijn met dat roemruchte label. De Horch-variant zou een directe tegenspeler moeten worden van de Mercedes-Maybach S-klasse. Horch werd in 1904 opgericht en de merknaam Audi vloeide daar in de jaren 20 van de vorige eeuw min of meer uit voort. Horch-stamvader August Horch verloor de rechten op het gebruik van zijn eigen naam en vertaalde die vervolgens in het Latijn naar 'Audi'. In 1928 werden Audi en Horch samen met DKW en Wanderer samengevoegd onder de noemer Auto Union. Nadat Auto Union in het bezit kwam van Volkswagen ging uitgerekend Daimler-Benz er met de aanduiding Horch vandoor. Sinds de jaren 80 is Horch weer in handen van Audi.