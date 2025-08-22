Smurfen zijn klein, blauw en schattig. En precies zo ziet een nieuwe elektrische stadsauto uit China eruit. De Livan Smurf EV doet zijn naam eer aan en verschijnt opvallend genoeg net nu er een nieuwe smurfenfilm in de bioscopen draait.

Autofabrikant Geely – eigenaar van onder andere Volvo en Polestar – lanceert de Smurf EV via dochtermerk Livan. Het wagentje is net iets meer dan 3 meter lang (3,10 meter om precies te zijn), 1,55 meter breed en 1,61 meter hoog. Ter vergelijking: een Fiat 500e is flink groter met zijn 3,63 meter lengte. De Smurf is te koop in het roze, lichtgroen en smurfenblauw.

Blauw en wit, met een vleugje Smurf

Qua uiterlijk is de link met de bekende stripfiguren duidelijk. De compacte (blauwe) Livan heeft grote koplampen die nog het meest doen denken aan smurfenogen. Het interieur is strak en modern en heeft een fors infotainmentscherm.

De elektromotor levert een bescheiden 40 pk en daardoor ‘smurft’ dit stadsautootje een topsnelheid van slechts 100 km/h. Dankzij de batterij van 17 kWh kun je een riante 200 kilometer rijden op een volle lading.

Wat het autootje écht bijzonder maakt, is de verwachte prijs. Hoewel er nog geen officieel bedrag is genoemd, schatten kenners de prijs rond de 5.000 dollar – omgerekend zo’n €4.700. Dat is ongeveer evenveel als een luxe elektrische fiets. Een koopje dus, als je het vergelijkt met andere elektrische auto’s.

Komt hij ook naar Nederland?

Vooralsnog is de Livan Smurf EV alleen bedoeld voor de Chinese markt, als concurrent van de aldaar zeer populaire Wuling Mini EV. Of en wanneer het autootje naar Europa of Nederland komt, is nog niet bekend. Daarvoor moeten eerst importeurs en goedkeuringen worden.

Er is wel hoop, want grotere modellen van Livan zijn inmiddels al buiten China te koop, bijvoorbeeld in Spanje, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten.

Livan is een relatief nieuw automerk dat is opgericht in 2022. Gezien de vele milieuzones en toenemende parkeerproblematiek in grote steden lijkt er ook in Europa beslist een markt voor dit soort betaalbare nieuwkomers.

De kans bestaat dat nabestaanden van Peyo - de bedenker van de Smurfen - zullen proberen om verhaal te halen bij de Chinezen in verband met geschonden auteurs- of merkrechten. Maar gezien het feit dat de Chinezen al decennnia lang wegkomen met schaamteloze kopieën van westerse auto’s is de kans klein dat ze er iets tegen kunnen doen. Althans: zolang de auto in China blijft.