Geely koopt aandeel van 7,6 procent in Aston Martin

Om maar eens lekker negatief te beginnen: zo succesvol is Aston Martin momenteel helemaal niet. Het is echter wel een van de weinige nog (min of meer) onafhankelijke autobouwers, al is motor-leverancier Mercedes onderweg naar een aandeel van 20 procent in het merk. Geely komt de Duitsers nu achterna, en koopt in één klap 7,6 procent van de aandelen. De connectie tussen Geely en Mercedes is niet nieuw, want de twee hebben een belang in elkaar dat tot de Smart #1 heeft geleid. Geely is ook de eigenaar van Volvo, Polestar en Lotus en dus verre van nieuw in het Europese autolandschap.

“We zijn verheugd om onze investering in Aston Martin aan te kunnen kondigen en zijn van mening dat Geely Holding met zijn staat van dienst en technologische aanbod kan bijdragen aan het toekomstige succes van Aston Martin.”, vertelt Geely-CEO Daniel Donghui Li. “We kijken ernaar uit om met Aston Martin in contact te komen en samen te werken, terwijl het merk blijft werken aan zijn strategie om duurzame groei op lange termijn en een grotere winstgevendheid te bereiken.” Geely toont niet voor het eerst interesse in Aston Martin, want in 2012 gebeurde dat ook al. Jawel: tien jaar geleden dus!