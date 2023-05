Gedoe over nieuwe verkeersborden in Vlaanderen

We werpen even kort een blik over de zuidgrens, want in Vlaanderen zorgen nieuwe verkeersborden voor een opmerkelijke discussie. Op nieuwe borden boven een snelweg bij Antwerpen staan Liège en Namur in plaats van Luik en Namen en dat moet veranderd worden van de lokale regering.

Bij onze zuiderburen tref je boven de snelweg soms dubbele plaatsnamen aan op de borden. Zo staat er bijvoorbeeld in Vlaanderen 'Luik (Liège)' op en in Wallonië 'Gand (Gent)'. Tussen haakjes staat de plaatsnaam zoals die ter plekke geldt. Die aanpak vindt de lokale verkeersbordenleverancier kennelijk niet zo handig meer, bleek onlangs toen er borden boven een nieuw stuk snelweg bij Antwerpen kwamen. Daarop staat behalve onder meer Breda en Antwerpen ook Liège en Namur. Dat terwijl er normaal gesproken hoe dan ook Luik en Namen op zouden staan, eventueel nog met Liège en Namur erachter tussen haakjes.

Dat is de Vlaamse regering in het verkeerde keelgat geschoten, zo lezen we via het AD bij De Standaard. De betrokken minister eist dat de borden worden aangepast en er gewoon Luik op komt te staan. Ze is bovendien verbaasd dat het Agentschap Wegen en Verkeer op eigen houtje dit nieuwe beleid is gaan voeren en stelt via een woordvoerder aan De Standaard dat het tegen de taalwetgeving indruist.

Het agentschap verklaart op zijn beurt dat deze aanpak, het enkel gebruiken van de op bestemming geldende plaatsnaam, minder verwarring tot gevolg zou hebben. Je volgt zo immers zowel in Vlaanderen als in Wallonië bijvoorbeeld de borden Namur om in Namen uit te komen, maar daaraan heeft de minister geen boodschap. "‘De taalwetgeving is er om gerespecteerd te worden. Ik vraag dan ook om de desbetreffende verkeersborden aan het nieuwe knooppunt Antwerpen-West dringend aan te passen conform de taalwetgeving."