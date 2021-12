Gebruik lachgas geconstateerd bij 1.800 ongelukken

We hebben het over lachgas dat als drugs wordt gebruikt en niet over de toepassing ervan als 'nos' of 'nitro' dat in tuningland wordt gebruikt om je auto een tijdelijke krachtinjectie te geven. Op basis van een inventarisatie van de politie schrijft NOS dat er de afgelopen drie jaar bijna 1.800 verkeersongelukken hebben plaatsgevonden waarbij het gebruik van de drugs een rol speelde. Daarvan hadden er 63 een dodelijke afloop. Bij 362 ongevallen met ernstig letsel tot gevolg werd lachgasgebruik geconstateerd.

In de eerste tien maanden van dit jaar zou al bij 595 verkeersongelukken lachgasgebruik zijn geconstateerd. In heel 2020 lag dit aantal op maar liefst 712. Het schrikbarende aantal van 1.800 verkeersongevallen staat nog los van het aantal verkeersincidenten met lachgasgebruik. Dat waren er volgens de NOS alleen al in de eerste tien maanden van dit jaar ruim 3.500. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld onveilig rijgedrag en rijden zonder geldig rijbewijs. Doordat er vooralsnog geen bloed- of speekseltests zijn om het gebruik van lachgas aan te tonen, is het volgens de politie lastig te zeggen of lachgasbruik ook de directe aanleiding is geweest van de ongelukken en incidenten.

Het gebruik van lachgas als drugs is vooralsnog niet illegaal. Met ingang van 1 januari 2021 zou er een landelijk verbod komen op het recreatief gebruik van lachgas, maar dat is nog altijd niet van kracht. Wel hebben diverse gemeenten lokaal lachgasverboden ingesteld. Jongerenorganisatie TeamAlert tracht lachgasgebruik in de auto door jongeren tegen te gaan met de campagne Rij Ballonvrij.