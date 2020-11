FvD wil maximumsnelheid 'naar Duits model'

Forum voor Democratie-lijsttrekker Thierry Baudet heeft in de Tweede Kamer de 'autoplannen' uit het verkiezingsprogramma van zijn partij toegelicht. FvD wil de verlaging van de maximumsnelheid terugdraaien en investeren in enkele snelwegtrajecten.

Begin dit jaar werd de maximumsnelheid op snelwegen in Nederland overdag overal op 100 km/h gezet. Enkel tussen 19:00 en 6:00 mag er nog harder gereden worden op sommige trajecten. Het is Forum voor Democratie een doorn in het oog. Thierry Baudet lichtte in een debat in de Tweede Kamer toe welke visie zijn partij hierop heeft en deelde een aantal programmapunten op het gebied van mobiliteit. Het belangrijkste punt is volgens hem het terugdraaien van de snelheidsverlaging, omdat de reden hierachter volgens hem kant nog wal raakt.

"Inmiddels is berekend dat de 'stikstofwinst' door het instellen van een maximumsnelheid van 100 km/h volstrekt en volkomen verwaarloosbaar is," beargumenteert de politicus. Baudet noemt het een 'fopmaatregel', die volgens hem is ingevoerd nadat bleek dat het 'volstrekt zinloos' zou zijn. Forum voor Democratie wil dan ook terug naar een maximumsnelheid van 130 km/h, altijd en overal waar dat kan. Het mag volgens hem ook wel harder dan 130 km/h en in het verkiezingsprogramma spreekt FvD zelfs van een 'maximumsnelheid naar Duits model'. Ongelimiteerde snelheid op enkele trajecten lijkt daarmee ook een optie te zijn voor de partij.

Een op basis van de inrichting van de weg ingestelde 'geloofwaardigere maximumsnelheid' zou volgens de lijsttrekker leiden tot minder snelheidsoverschrijdingen en een betere doorstroming. Ook zou er minder snelheidsverschil tussen verschillende auto's zijn en het daardoor veiliger zijn. Baudet beroept zich bij deze uitspraken op onderzoeken die hier volgens hem op hebben gewezen.

Snelwegen en tol

Baudet hamerde er verder op dat Nederland geld moet steken in betere bereikbaarheid. De aanleg van de A8 en A9 ten behoeve van verkeer in de regio Zaanstreek en IJmond moet volgens FvD versneld worden gerealiseerd. Daarbij wil de partij dat de N35 tussen Zwolle en Enschede een snelweg wordt. Nu is alleen het traject Wierden-Enschede snelweg A35. Ook wil FvD dat de Westerscheldetunnel tolvrij wordt. Dit zou volgens Baudet 'enorme kansen bieden voor Zeeland'.