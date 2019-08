Fresco Motors mikt met Reverie op Tesla

Fresco Motors is een Noorse start-up die op sociale kanalen al even bestaat, maar heel lang niets heeft laten zien van de EV die het op de markt wil brengen. Daar komt nu verandering in. We maken digitaal kennis met de Reverie, een auto met veelbelovende specificaties, al zijn de cijfers nog niet definitief.

De Reverie lijkt een opvallende combinatie te zijn van een Tesla en een Aston Martin Rapide. Onderhuids vinden we een volledig elektrische aandrijflijn, al vermeldt Fresco Motors nog niet wat de capaciteit ervan is. Actieradiusvrees zou je er volgens het ambitieuze Fresco niet mee moeten ervaren. Opvallend: Fresco spreekt over draagbare batterijen. Reken in ieder geval op een stel krachtige elektromotoren. De 4,81 meter lange Reverie moet namelijk in twee seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h kunnen schieten. Zijn topsnelheid: een zeker voor een EV indrukwekkende 300 km/h. De beoogde nieuwkomer is 2,23 meter breed, 1,4 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,75 meter. Daarmee valt hij wat formaat betreft tussen Tesla's Model S en Model 3. De auto valt al te reserveren. Het is nog niet bekend wanneer Fresco met meer informatie komt.