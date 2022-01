Fors meer occasions geïmporteerd in 2021

In 2021 zijn er 294.119 occasions uit het buitenland gehaald en op Nederlands kenteken gezet. Dat is ruim 35 procent meer dan een jaar eerder, toen het nog om 216.688 auto's ging. Dat blijkt uit cijfers van de Bovag en RDC. Volgens de Bovag is de forse stijging grotendeels te verklaren door de toegenomen vraag naar occasions bij de vakhandel. Dat is op zijn beurt weer deels een gevolg van de lange wachttijden voor nieuwe auto's door het wereldwijde chiptekort, maar ook de door corona nog altijd grotere hang naar eigen vervoer. In 2021 werden er maar net iets minder occasions verkocht in Nederland dan in recordjaar 2020.

De occasionimport zakte in 2020 nog iets terug (ruim 5 procent) ten opzichte van een jaar eerder, maar 2021 schoot er dus ruimschoots voorbij. Om het verder in perspectief te zetten: in 2015 werden er nog slechts 152.500 gebruikte auto's geïmporteerd (dik 64.000 minder) en in 2013 slechts een krappe 99.000 (zo'n 117.000 minder).

Meer EV's, minder diesels

Opvallend is dat er afgelopen jaar flink meer elektrische auto's zijn geïmporteerd dan vorig jaar: 9.652 tegenover 4.460. Daarmee is de elektrische auto inmiddels goed voor 3,3 procent van de import, dus nog wel altijd een marginaal deel. Veruit de meeste import-occasions hebben een benzinemotor (driekwart, bijna 220.000 auto's). Plug-in hybride en hybride auto's waren goed voor een achtste deel van de import (34.669). Diesels zijn behoorlijk op hun retour, voor het eerst kwam dat aandeel op minder dan 10 procent uit: 29.062 auto's.

Populairste merken en modellen

Opnieuw gaat de voorkeur vooral uit naar Duitse merken. Duitsland is ook van oudsher importland nummer 1. Net als bij de occasionverkopen bleek ook Volkswagen weer het populairste merk op de importmarkt. Ruimschoots zelfs. Ook de drie meest populaire modellen zijn van Volkswagen afkomstig. Audi, Mercedes-Benz en BMW ontliepen elkaar amper wat in aantallen.

Merken

Volkswagen (47.751) Audi (20.800) Mercedes-Benz (20.749) BMW (20.059) Ford (18.573)

Modellen