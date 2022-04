Formule 1-auto's worden 'zwarter' om af te vallen

Komend weekend wordt er weer gereden door de Formule 1. Voor de eerste keer sinds 2019 is het weer tijd voor een GP in Australië. Als je gaat kijken, moet je nog maar eens op de kleuren op de auto's letten. Sommige auto's zien er wat dat betreft namelijk al anders uit dan aan het begin van het jaar.

De Formule 1-auto's van 2022 zijn opnieuw wat zwaarder dan hun voorgangers. Al jaren neemt het gewicht toe en dit jaar tikken ze bijna de 800 kilo aan. Nog altijd heel licht, als je bedenkt dat ze grofweg 1.000 pk tot hun beschikking hebben, maar loodzwaar vergeleken met oudere F1-auto's. Tien jaar geleden wogen ze bijvoorbeeld nog 640 kilo. Ze zijn groter, hebben een complexere aandrijflijn met relatief zware elektrische componenten en moeten bovendien aan hogere veiligheidsstandaarden voldoen dan destijds. Hoewel het minimumgewicht van 798 kilo al behoorlijk hoog ligt, zijn er tal van teams die daar nog boven zitten. Naar verluidt zit zelfs alleen de auto van Alfa Romeo op het minimumgewicht. De auto's met 'overgewicht' moeten nu dus wat 'afvallen' om meer competitief te zijn of te blijven.

De RB18 van Red Bull Racing heeft al de twijfelachtige eer één van de zwaarste auto's van het huidige veld te zijn. Daar laat Red Bull Racing zich vooral bij monde van Dr. Helmut Marko regelmatig over uit. Toch kampen onder meer de auto's van Mercedes en McLaren hier ook mee. Alle drie proberen ze wat af te vallen met een heel simpel trucje: verf eraf halen. Zoals Mercedes in de jaren 50 in de F1 van witte auto's naar 'zilveren' auto's met kaal metaal gingen (vandaar ook de naam Silberpfeil), zal je nu meer zwart op de auto's zien. Alhoewel, echt zwart is het niet, maar kaal koolstofvezel.

Auto, Motor und Sport nam de auto's onder de loep en heeft op verschillende plekken al gezien dat teams hun kleuren achterwege laten en nu open koolstofvezel laten zien. Zo is de voorvleugel van de RB18 nu 'zwart' in plaats van donkerblauw, omdat daar de lak eraf is gehaald. Dat geldt ook voor een heel groot deel van de flank van de auto, want tussen de sidepod en de vloer is ook een dikke strip koolstofvezel te zien. Bij Mercedes is vooralsnog slechts een deel van de voorvleugel kaal gemaakt, al is ook het grootste deel van de achtervleugel nu ongelakt. McLaren verscheen in Bahrein met een dikke streep 'zwart' op de motorkap, waar sponsoring van Android op staat. Ook daar gaat het echter niet om zwarte lak, maar om ongelakt koolstofvezel. Bij de wintertest in Barcelona was dit deel nog volledig oranje gelakt.

Je vraagt je misschien af of zulke aanpassingen echt een groot effect hebben. Toch is de verf op F1-auto's nog relatief zwaar. Beat Zehnder van Alfa Romeo geeft aan AMuS aan dat een complete laklaag voor een F1-auto zo'n 6 kilo in de schaal legt. Wie grote vlakken ongelakt laat, heeft dus zomaar een paar kilo bespaard. Bij Red Bull Racing zijn ze er nog niet gerust op dat een beetje verf schrapen genoeg is om de 'zware' RB18 licht genoeg te krijgen. Dr. Marko geeft in gesprek met Motorsport.com aan dat je met een auto met overgewicht dit jaar 'niet vooraan kan blijven rijden'. De RB18 moet dus op dieet, volgens Marko komen er updates aan om het gewicht van de auto verder omlaag te brengen.