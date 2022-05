Ford test met automatische snelheidsvermindering

Moderne auto's kunnen je al waarschuwen dat je te snel rijdt op basis van verkeersbordherkenning en de EU maakt dit vanaf komende zomer zelfs verplicht voor nieuwe auto's. De auto's hoeven daarbij nog niet zelf in actie te komen om de vaart eruit te halen. Dat is echter wel waar Ford nu aan werkt. Ford test met 'geofencing'. Daarbij worden de maximumsnelheden van zones in kaart gebracht en kan een auto hierop anticiperen als je bijvoorbeeld een 30 km/h-zone inrijdt.

Volgens Ford komt dit niet alleen de veiligheid ten goede, maar helpt het de bestuurder ook. Je kunt zo niet meer per ongeluk te hard rijden. Ook hoef je niet langer naar verkeersborden te kijken hoe hard je ergens mag en dat kan er op den duur ook voor zorgen dat dergelijke borden overbodig worden. De auto's herkennen op basis van locatie immers in wat voor zone ze rijden en 'weten' wat daar de maximumsnelheid is. Toch lijkt het verdwijnen van verkeersborden nog behoorlijk toekomstmuziek. Voorlopig duurt het natuurlijk nog wel even voordat alle auto's door middel van geofencing zelf kunnen ingrijpen, als het überhaupt al zover komt.

Ford test het systeem nu met de volledig elektrische E-Transit in Keulen, in zowel 30- als 50-zones. Het gaat om een testperiode van een jaar, in maart 2023 zit het erop. Het is nog niet bekend of en wanneer zoiets in de praktijk beschikbaar wordt.