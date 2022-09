Ford Super Duty-reeks: voor wie een F-150 te licht vindt

De Ford F-Serie ken je waarschijnlijk voornamelijk van de sinds jaar en dag immens populaire F-150. Die met afstand populairste Ford in de Verenigde Staten heeft normaliter echter ook zwaardere zustermodellen die luisteren naar namen als F-250, F-350 en F-450. Die vallen onder de Super Duty-lijn van de F-Serie. De F-150 werd in 2020 volledig vernieuwd en nu introduceert Ford vernieuwde Super Duty-modellen.

De Ford F-150 is al in tal van smaken te krijgen, naast alle reguliere versies zijn er ook smaken als de F-150 Raptor en de volledig elektrische Lightning. De F-150 was tot op heden het modernste lid van de huidige F-serie, de Super Duty-reeks was immers nog gebaseerd op de F-reeks. Nu is ook de Super Duty-modellijn vervangen en dat betekent dat je er nog zwaardere trailers mee van hot naar her kunt slepen.

De Super Duty-modellen van Fords F-reeks kun je vergelijken met de Heavy Duty-modellen van grote concurrent Silverado. De Ford Super Duty-lijn omvat de F-250, F-350, F-450 en F-600. Over het algemeen geldt: hoe groter het getal, hoe hoger het trek- en laadvermogen van het model. De échte werkpaarden van de F-familie zijn er als 5,89 meter lange driezits Regular Cab, maar ook als SuperCab en CrewCab met elk zes zitplaatsen. Die laatste twee varianten zijn er ook nog eens met een verlengde wielbasis. De CrewCab met lange wielbasis is met afstand de grootste van het stel. Die strekt zich namelijk uit over een afstand van 6,76 meter. Afhankelijk van de gekozen versie kan niet alleen de wielbasis, maar ook de spoorbreedte verschillen. De in de basis achterwielaangedreven Super Duty's hebben namelijk een iets kortere wielbasis dan de versies met vierwielaandrijving en ook zaken als de rijhoogte en de diepte van de laadbak verschilt tussen de carrosserievarianten.

Aangezien de Super Duty's beulen van pick-ups zijn is het niet verwonderlijk dat de motoren die Ford naar het nieuwe deel van de F-reeks brengt bepaald niet bescheiden zijn. De basismotor is namelijk een 6,8 liter grote V8. Die benzinemotor heeft een 7,3 liter metende V8 boven zich, al geeft Ford nog geen vermogens vrij. Dieselen kan ook en wel met een 6.7 PowerStroke-diesel in twee vermogensvarianten. Vanbuiten zijn de Super Duty's vanuit elke hoek nog een flink stuk groter, hoger en breder dan de bekendere F-150's. Ford geeft de Super Duty-modellen een eenvoudiger ogend interieur.

Uitgebreide technische gegevens over laad- en trekvermogens geeft Ford nog niet vrij.