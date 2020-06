Ford F-150 helemaal in het nieuw

Voor ons Europeanen blijft het een vreemd gegeven dat de minstens 5,32 meter lange F-150 al 43 jaar de best verkochte auto in de Verenigde Staten is. Ford schuift nu de compleet nieuwe generatie van zijn succesnummer naar voren, een lichting die onder meer voor het eerst in de geschiedenis van het model een hybride versie omvat!

Wellicht moet je twee keer kijken om te zien dat deze veertiende generatie F-150 inderdaad tot op het kleinste boutje nieuw is. Dat komt mogelijk doordat de designstap van het vorige naar het nieuwe model kleiner is dan bij de vorige generatiewissel. De verticaal georiënteerde koplampen worden namelijk opnieuw optisch omlijst door een verlichtingselement in de unit zelf: de led-dagrijverlichting. Daarnaast heeft Ford bij de in 2017 op het model doorgevoerde facelift al enigszins naar het ontwerp van het nieuwe model toegewerkt. Ook nu heeft de F-150 namelijk een grille die over de gehele breedte wordt doorkliefd door twee dikke, verchroomde stroken. Vind je die grille niets? Niet getreurd, volgens Ford zijn er namelijk 11 verschillende grilles om uit te kiezen. Daarbij introduceert Ford actieve kleppen in de grille die kunnen sluiten om de luchtweerstand te verminderen. Achterop monteert Ford lichtunits die een stukje eenvoudiger van vorm zijn dan voorheen en in de achterklep is in koeienletters de modelnaam F-150 gestanst. Voor nagenoeg de complete koets is gebruik gemaakt van aluminium.

Zelfs het interieur oogt op het eerste gezicht niet veel anders, al is nagenoeg elk deel toch echt volledig nieuw. De F-150 is optioneel onder meer beschikbaar met een volledig digitaal 8 of 12,3 inch groot instrumentarium. Het infotainmentsysteen is niet alleen helemaal actueel, maar ook groter dan ooit tevoren. Ford levert een 8-inch exemplaar, maar wie helemaal los wil gaan, kan zijn of haar vingers laten glijden over een 12-inch grote unit.

Hybrid

De uitgaande generatie Ford F-150 zorgde bij het wat conservatiever ingestelde deel van zijn kopersgroep voor wat ophef toen Ford trots meldde dat het voor grote delen van de carrosserie gebruik maakte van aluminium. Berichten over de komst van een hybride en zelfs een volledig elektrische F-150 zorgden her en der ongetwijfeld voor hartverzakkingen. Die hybride en elektrische versies zijn er van het huidige model nooit gekomen, maar Ford hangt in deze nieuwe F-150 voor het eerst in de geschiedenis van het model een hybride aandrijflijn. Die hybridevariant heeft een dubbel geblazen 3,5 liter grote, PowerBoost gedoopte V6 in de neus, gekoppeld aan een 48 pk sterke elektromotor die in de tientraps SelectShift-automaat is verwerkt. Het accupakket heeft een bescheiden capaciteit van 1,5 kWh. Uitgebreide technische specificaties houdt Ford nog even onder de pet, maar het meldt wel dat de F-150 met deze hybride aandrijflijn een actieradius heeft van 1.127 kilometer. Daarnaast mag de hybride maar liefst 5.443 kilo trekken. Ongetwijfeld wordt de F-150 ook weer leverbaar met een reeks andere zes- en achtcilinder benzinemotoren, waaronder een 2,7-liter V6 en een 5,0-liter grote V8. Of de Powerstroke-dieseloptie terugkeert, valt nog te bezien.

Nog een interessante noviteit is het Pro Power Onboard systeem. In de laadbak zitten laadpunten verwerkt waarmee je diverse apparaten tot 2 kW kunt opladen. Heb je de hybride F-150 besteld, dan krijg je standaard een laadsnelheid van 2,4 kW terwijl een 7,2 kW-punt optioneel is. De F-150 is verder dankzij Active Driving Assistant in staat om semi-autonoom te rijden, al komt deze optie pas later beschikbaar.

Natuurlijk komt de F-150 weer beschikbaar in diverse lengtevarianten, met en zonder dubbele cabine. Op termijn volgt natuurlijk ook nog een heftige Raptor-versie. Daarbij zal het niet lang meer duren voor er ook nieuwe Super Duty-broertjes worden gepresenteerd, in de categorieën F-250, F-350 en F-450.