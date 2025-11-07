Lang werd er veel verwacht van elektrische versies van succesvolle pick-ups, maar de realiteit lijkt wat tegen te vallen. Er zou nu zelfs al een vervroegd einde dreigen voor de Ford F-150 Lightning.

In het voorjaar van 2021 maakten we kennis met een auto waar Ford nogal wat verwachtingen van had: de Ford F-150 Lightning. Een elektrische tegenhanger van Fords meest succesvolle model. Dat leek een recept voor een verkoopsucces en aanvankelijk ging het ook best goed. Sterker zelfs, het ging boven verwachting. Ondertussen kwamen onder meer ook concurrenten Chevrolet en RAM met hun elektrische pick-ups op de proppen. Althans, zo leek het. RAM heeft de stekker inmiddels uit de elektrische 1500 getrokken. Het lijkt erop dat Ford dat nu ook overweegt voor de F-150 Lightning.

Volgens de Wall Street Journal houdt het binnenkort mogelijk alweer op voor de elektrische F-150. Helemaal onverwacht komt dat niet, mocht het gebeuren: de productie van de F-150 Lightning werd begin 2024 al teruggeschroefd vanwege tegenvallende vraag en een jaar geleden kwam de productie hierom zelfs helemaal stil te liggen. De afgelopen weken zouden leveranciers ingelicht zijn dat er vanaf begin februari weer F-150 Lightnings gebouwd worden, maar op nog maar ongeveer een derde van de productiecapaciteit van voordat de productie stil kwam te liggen. Ford zegt volgens Automotive News in een verklaring dat de F-150 Lightning - 'ondanks concurrentie de best verkopende elektrische pick-up in de VS' - momenteel voldoende op voorraad staat en dat de fabriek 'op het juiste moment' weer opgestart wordt.

Dat de Ford F-150 Lightning niet het verkoopsucces meer is waar Ford ongetwijfeld op had gehoopt, heeft ook te maken met de uitdagende omstandigheden in de Verenigde Staten. Pick-ups zijn om te beginnen vooral geliefd in de conservatievere delen van het land, waar elektrisch rijden minder populair is. Ook rolt de Amerikaanse president Donald Trump het pro-EV-beleid van voorganger Joe Biden terug, waardoor het minder aantrekkelijk is om over te stappen op een elektrische auto. Hier in Europa is het klimaat wat dat betreft een stuk gunstiger, al is de markt voor pick-ups weer een stuk kleiner. Ford brengt de F-150 Lightning in ons deel van de wereld echter ook al aan de man. In Noorwegen en Zwitserland kun je 'm nieuw kopen.