Ford Puma populairder dan Fiesta en Focus

Een opvallend gegeven in de verkoopresultaten van Ford: SUV Ford Puma is in Europa populairder dan de traditionele bestsellers Ford Fiesta en Ford Focus.

In een overigens prima halfjaar verkocht Ford in Europa 83.246 Puma’s. Daarmee is de compacte SUV met grote afstand de populairste personenauto van Ford in Europa, want van de Fiesta verkocht Ford ‘slechts’ 63.078 stuks. De Focus blijft met 48.651 stuks nog verder achter en moet z’n SUV-broertje Kuga (61.994) voor zich dulden. Bedrijfswagen Transit Custom, ofwel de op één na grootste auto uit het Transit-gamma, kwam met 70.604 stuks nog het meest in de buurt van de Puma.

Vorig jaar waren de verhoudingen tussen de verschillende Ford-modellen nog heel anders. De Focus stond over heel 2020 nog riant bovenaan, gevolgd door de Fiesta. De Puma volgde toen op een derde plek, op de voet gevolgd door de Transit Custom.

Volgens Automotive News Europe is het dan ook voor het eerst dat een SUV zich de populairste Ford van Europa mag noemen. In Amerika is dat al langer het geval en richt men zich zelfs vrijwel uitsluitend op voertuigen die hoger op de poten staan.

Bij de Europese resultaten moet wel worden aangetekend dat de nieuwe verhoudingen niet helemaal op een natuurlijke wijze zijn ontstaan. Behalve de coronapandemie kampt Ford nu immers ook met een chiptekort, waardoor het net als veel andere merken keuzes moet maken. In de praktijk wordt dan vaak besloten om SUV’s voorrang te verlenen op reguliere modellen, omdat er op de hoogpotigen meer winst wordt gemaakt.

In Nederland is de SUV de hatchback nog niet voorbij, bleek gisteren. Wel is er een duidelijke trend gaande: de SUV wint terrein, en dat gaat wel degelijk ten koste van de meer traditionele modellen.