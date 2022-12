Ford Orion (1993) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Zie hier: een van de laatste Fords Orion ooit, nu aangeboden in het AutoWeek-occasionaanbod. De vraagprijs is stevig, maar de auto - die slechts één eerdere eigenaar had - staat erbij om door een ringetje te halen. Verantwoordt dat het flinke bedrag voor jou? Dan kun je er misschien dit jaar nog een ritje naar Friesland aan wagen.

De aangeboden Ford Orion staat te koop in het Friese Sybrandaburen, net even boven Sneek. Vermoedelijk maakte de auto zijn kilometers veelal in die regio, want grote afstanden legde de auto ogenschijnlijk nooit af. Na net geen dertig jaar staat er volgens de aanbieder even meer dan 113.000 kilometer op de klok. Volgens de aanbieder, want de teller van de bescheiden Ford is er een met vijf cijfers. De staat van de auto geeft echter geen enkele aanleiding om dit verhaal niet te geloven.

Het enige waar we 'm op kunnen betrappen, is de ietwat ruim zittende stoelbekleding. Verder is de Orion zowel van binnen als van buiten op het oog schadevrij en brandschoon. De auto staat weliswaar niet op een setje lichtmetaal, maar de nog altijd complete set wieldoppen past 'm prachtig. Tel daarbij op dat het Fordje 'gewoon' zwarte bumpers heeft, weinig luxe kent en het met de basismotor (69 pk!) doet, en het is lastig om niet van 'm gecharmeerd te zijn.

Van ná de facelift, maar vóór de naamswijziging

Bovendien is het ook nog eens een bijzonder zeldzaam ding. Nu kan ondergetekende zich überhaupt niet heugen wanneer hij er voor het laatst een zag, maar de Ford Orion in de vorm zoals die nu te koop staat, was er sowieso maar kort. Het is er namelijk een van ná de facelift, maar van vóór de naamswijziging - en die zijn maar één jaar gebouwd. Een Orion is natuurlijk de sedanversie van de Ford Escort (vijfde generatie, in dit geval). Toen die auto in september 1992 gefacelift werd, kreeg de sedan ook gelijk een frisse neus. Pas een jaar later, september 1993, besloot Ford dat de vierdeurs-met-kont voortaan ook als Escort door het leven moest. Daarmee kwam er na drie generaties een einde aan de naam Orion.

De auto op de foto's is als 'facelift' te herkennen door de grille met afgeronde zijkanten. Aan die grille onderscheid je ook gelijk een Orion van een Escort hatchback, station of cabrio, want de sedan kreeg er als enige een verchroomde strip in. Verder is het niet-centraal geplaatste Ford-logo op de achterkant kenmerkend voor deze generatie, al was die op zowel de pre- als post-facelift aanwezig.

Al met al is de aangeboden Ford Orion er een van de uitgestorven soort. Niet alleen werd de auto maar kort gebouwd, ook zijn de anderen al lang en breed uit het straatbeeld verdwenen. Daarom is het des te leuker dat deze er in zo'n goede en originele staat bij staat. Zelfs de originele radio zit er nog in. Of dat de vraagprijs van €4.975 echter rechtvaardigt? De naam van de rubriek verraadt het al: we zijn weer eens op zoek naar een echte liefhebber.