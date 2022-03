Ford of Europe mogelijk op de schop

Ford of Europe houdt na 55 jaar op te bestaan als aparte afdeling binnen het merk. Dat maakt Ford bekend in een call met analisten. Met de reorganisatie van de autofabrikant worden de nieuwe afdelingen, Ford Blue en Model e, leidend. Dat betekent dat het Europese hoofdkantoor van Ford in Keulen een andere rol toebedeeld krijgt.

De reorganisatie van Ford, die de naam 'Ford+' draagt, moet onder meer bijdragen aan een verdere versnelling van de ontwikkeling van elektrische auto's. In totaal gaat Ford bestaan uit vijf afdelingen: Model e, Ford Blue, Ford Pro, Ford Drive en Ford Credit. Deze vijf afdelingen worden leidend in de bedrijfsstructuur, waarbij Ford de regionale opdeling dus laat vallen. "De geografie is nog steeds belangrijk voor ons, maar vanaf 2023 gaan we ons meer richten op de afdelingen", zei CFO John Lawler in een call met analisten. Hij voegde daaraan toe dat de regionale divisies niet langer "de manier zijn waarop we het bedrijf runnen".

Daarmee krijgt het huidige Ford of Europe binnen de autofabrikant dus een nieuwe rol toebedeeld. Wat dat concreet voor gevolgen heeft, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Automotive News Europe valt Ford of Europe in Keulen straks hoofdzakelijk onder de nieuwe afdeling Model e, waarmee Ford of Europe als organisatorische eenheid binnen Ford zou ophouden te bestaan. Het vertrek van Stuart Rowley, voormalig directeur van Ford of Europe, wijst daar ook op. Rowley is nu aangesteld als 'chief transformation and quality officer' voor de hele wereld. Het huidige ontwikkelingscentrum van Ford in het Engelse Dunton, dat zich bezig houdt met bedrijfsauto's, zal dan onder de bedrijfsautodivisie Ford Pro vallen.

Huidige ontwikkelingen

Ford Nederland kan tegenover AutoWeek vooralsnog echter niet bevestigen dat het huidige Ford of Europe wordt opgedeeld. Wel zegt de importeur dat Model e in onze regio inderdaad een leidende rol krijgt. Niet gek gezien de focus op elektrisch rijden in Europa, want Ford wordt hier in 2030 een volledig elektrisch merk. Het ontwikkelt een hele reeks modellen naast de Mustang Mach-e, waarbij de fabrikant ook gebruik gaat maken van het MEB-platform van Volkswagen. Volgend jaar onthult Ford de eerste vrucht uit die samenwerking.