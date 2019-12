Ford met VW-platform van Mustang Mach-E klaar voor meer

Voor het geval je het nog niet wist: Ford en Volkswagen hebben elkaar (niet voor de eerste keer) gevonden in een technische samenwerking. Dat in ieder geval Ford daar flinke vruchten van kan gaan plukken, blijkt wel uit het feit dat het MEB-platform van Volkswagen in licentie door Ford toegepast kan worden. AutoExpress meldt op basis van een interview met Ford’s Europese designchef, Murat Güler, dat de EV-basis van Volkswagen door Ford toegepast gaat worden voor meerdere Mustang Mach-E-derivaten.

Overigens wisten we al dat Ford de beschikking over he MEB-platform zou krijgen, toen VW en Ford afgelopen zomer de handen ineen sloegen. Niet alleen de basis van toekomstige elektrische Fords is Duits, want de auto’s zullen ook in Keulen van de band rollen. Het hoort allemaal bij ‘Argo’, het samenwerkingsverband tussen Ford en VW. De twee giganten wisselen kennis en technologie met elkaar uit om elkaar te versterken op het gebied van nieuwe mobiliteit.

Het gebruik van het modulaire MEB-platform, moet Ford grote mogelijkheden bieden op EV-gebied. Uiteindelijk wil Ford 600.000 auto’s op dat platform bouwen. Volkswagen (en dochtermerken) brengt er een hele reeks EV’s op uit. Datzelfde geldt ook voor Ford. “Ja, we hebben het al gehad over uitbreiding. Een soort familie,” aldus Güler. Hij geeft daarbij aan dat er wel duidelijke verschillen in het ontwerp van verschillende modellen moeten komen, maar dat naar alle waarschijnlijkheid de volgende elektrische ‘Mustang’ een cross-over wordt. Het MEB-platform biedt daarbij de mogelijkheid voor diverse verschillende configuraties qua grootte en voor-, achter-, of vierwielaandrijving.