Ford Mustang Shelby GT350 houdt het voor gezien

De Shelby GT350 is een enorm krachtige versie van de Mustang die het qua naam, looks én techniek lekker puur en historisch verantwoord houdt. Onder de kap van de GT350 ligt een 500 pk sterke atmosferische 5.2 V8 met een vlakke krukas. Ouderwets geweld, dat via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen wordt gedirigeerd. Een recept dat bij een grote schare liefhebbers de handen wel op elkaar weet te krijgen. Toch is het ergens in de komende maanden over en uit voor de GT350, zo hebben diverse media van Ford vernomen. Ook de krap 60 kilo lichtere GT350R houdt het voor gezien.

Volgens Ford komt de taak om het gemis van de GT350 te verzachten voor een deel op de schouders van de nieuwe Mustang Mach 1 te liggen. Eerlijk is eerlijk, die zou ook wel redelijk in het vaarwater van de GT350 terecht zijn gekomen. Met de eveneens atmosferische V8 van 487 pk onder de kap én een handgeschakelde zesbak zijn er zeker overeenkomsten. De 5.0 'Coyote V8' in de Mach 1 heeft alleen wel een reguliere krukas en is net even wat minder sterk dan het blok in de GT350. Hij deelt overigens diverse technische zaken met de Shelby GT350 en de extremere GT500, zoals het subframe, inlaatsystemen, de diffuser en de oliekoeler. De Shelby GT500 blijft overigens voorlopig nog wel in productie. Die is met zijn 770 pk ophoestende supercharged 5.2 V8 en automaat wel een heel ander verhaal dan de GT350.