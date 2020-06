Ford Mustang Mach 1 is terug

Na 17 jaar is de Ford Mustang Mach 1 terug van weggeweest. Door het historisch verantwoorde Mach 1-pakket ziet de Mustang er niet alleen heftiger uit, maar is hij ook daadwerkelijk sportiever geworden.

Fords geschiedenis met de Mach 1-versie van de Mustang begint in 1969 als het origineel debuteert. Een iconische versie van de sportieve Amerikaan waarmee destijds verschillende snelheids- en vermogensrecords werden verbroken. Ford bracht in 2004 de laatste Mach 1-variant uit. Die was toen beschikbaar op de vierde generatie van de Mustang. Nu keert de iconische naam terug op de huidige Mustang en heeft Ford er een feest van gemaakt. Net als het origineel moet de Mach 1 het gat tussen de Mustang GT en de Shelby-varianten van de Amerikaan dichten. Onder de kap van de nieuwe Mach 1 bromt een 5,0-liter V8 met 487 pk en 569 Nm koppel. Daarmee laat hij de Mustang Bullitt achter zich die het met 475 pk moet stellen.

Ford spreekt over de meest circuitwaardige 5,0-liter Mustang die het ooit heeft geproduceerd. Om dit waar te maken leent de Mach 1 verschillende onderdelen van de Shelby GT350, waaronder het koelingssysteem voor de olie. Liefhebbers opgelet: Ford koppelt aan het blok standaard de handgeschakelde zesbak van Tremic waarmee ook de Shelby GT350 is uitgerust. Optioneel is een tientrapsautomaat verkrijgbaar. Over prestaties van de Mustang Mach 1 wordt verder nog niets gezegd.

De koets wordt uiteraard van een eigen Mach 1-sausje voorzien. Neem de bekende zwart met rode accenten op de motorkap en aan de zijkant, de twee ronde gaten in de grille als knipoog naar de oude lamppartij, de extra dikke voorlip en nieuwe roosters in de voorbumper. Er komen verder twee versies: de 'reguliere' Mach 1 krijgt de bekende vijfspaakwielen van de Bullit, bij de extra dikke Handling Package krijgt de Mustang exclusieve zwarte wielen. Deze versie krijgt ook een extra dikke spoiler op de achterklep.Voor de buitenkant liggen verschillende kleuren klaar: van de unieke Fighter Jet Gray (bovenstaande foto) tot Twister Orange. Binnenin krijgt de Mustang Mach 1 iets meer aluminium afwerkstukken dan de overige Mustangs.

De Ford Mustang Mach 1 is begin volgend jaar leverbaar in Noord-Amerika en Canada. Later zou de versie ook naar Europa moeten komen.