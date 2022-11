Ford Mustang Dark Horse ook voor Nederland

In september presenteerde Ford de langverwachte nieuwe Mustang. Die pakt het in grote lijnen hetzelfde aan als zijn voorganger, al tref je vooral ín de nieuwe Mustang wel de nodige veranderingen. Ook onderhuids is er natuurlijk werk van gemaakt om 'm weer net wat scherper dan zijn voorganger te maken en dat zien we onder meer terug bij de Dark Horse-versie. Deze nieuwe topper van het Mustang-aanbod krijgt namelijk een versie van de 5.0 V8 in zijn neus die naar verwachting om en nabij de 500 pk vermogen levert. Ford voorzag de achtpitter van de Ford Mustang Dark Horse onder meer van sterkere drijfstangen en aangepast motormanagement om dat vermogen eruit te halen. Schakelen gaat met de handgeschakelde Tremec-zesbak met andere overbrengingen dan de standaard Getrag-transmissie, of de eveneens wat anders afgestelde tientraps automaat.

Al met al maakt het de Ford Mustang Dark Horse zo'n 50 pk sterker dan de uitgaande Mustang GT en 40 pk sterker dan de huidige hier leverbare topversie, de Mustang Mach 1. Een flinke sprong dus. De Dark Horse-versie onderscheidt zich verder van zijn mildere broers met extra aerodynamische snufjes, zoals een dikke splitter onderaan de gewijzigde voorbumper, een achterspoiler, dikke diffuser en bredere sideskirts. Ook is aan het gapende gat in de motorkap niet te missen dat er een krachtigere versie van de V8 in de neus ligt. Een sperdifferentieel, grotere stabilisatorstang achter en stuggere vering: het is er allemaal bij. Het moet van de Ford Mustang Dark Horse de meest 'circuitwaardige' af-fabriek Mustang maken en wij kunnen het hier in Nederland uit gaan proberen. Ford Nederland vertelt ons dat de Dark Horse-versie ook onze kant op komt. Een prijs is er nog niet.