Ford Mustang Mach-E krijgt opvallend nieuw pakket

De Ford Mustang Mach-E is ondanks zijn elektrische aandrijflijn en typische Mustang-designelementen op bepaalde vlakken een echte cross-over. Net als tal van andere SUV's en cross-overs heeft de auto zwarte kunststof wielkastranden, tenzij je de absolute topuitvoering kiest. De Mustang Mach-E GT heeft namelijk in carrosseriekleur uitgevoerde wielkastranden en dito zijspiegelkappen. Ford biedt nu een Frost White-pakket aan voor bepaalde versies van de Mustang Mach-E waarbij die attributen ook in carrosseriekleur zijn gespoten, al kun je geen carrosseriekleur kiezen.

Wie bij het bestellen van zijn Mustang Mach-E het Frost White-pakket aanvinkt, krijgt namelijk een in Star White gespoten Ford, waarbij de wielkastranden, zijspiegels en zelfs de pony-badges in die kleur zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn de 19-inch wielen in een lichte tint afgewerkt. Ook in het interieur overheersen lichte tinten. Zo zijn de stoelen, armsteunen en deurpanelen in Light Space Grey uitgevoerd. Het logo op het stuurwiel is in een afwijkende tint wit uitgevoerd: Oxford White.

Helaas is het pakket niet verkrijgbaar op alle uitvoeringen van de Mustang Mach-E. Alleen de uitvoering met vierwielaandrijving en de 98 kWh accu is met het Frost White-pakket leverbaar en dan moet je ook nog eens het Technology Pack+ hebben aangevinkt op de bestellijst. Het pakket komt later dit jaar beschikbaar. Hoeveel je er voor kwijt bent, vertelt Ford nog niet.